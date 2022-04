Kojundžić o ugovorima tvrtke Cuspis: 'Nisu me kontaktirali niti iz USKOK-a ni iz DORH-a'

Vinko Kojundžić, vlasnik tvrtke Cuspis, našao se pod istragom nakon što je Ministarstvo zdravstva tvrtki za razne poslove isplatilo sveukupno 20,28 milijuna kuna, a u javnosti je odjeknula informacija da se prema spornom ugovoru isplatio novac za 6750 radnih sati u samo 12 dana. Po tome ispada da je pet zaposlenika svaki dan radilo više od 100 sati. O poslovima tvrtke, ali i prijateljstvu s ministrom zdravstva Vilijem Berošom, Kojundžić je progovorio u RTL-u Danas.

Objasnio je da ga nitko iz jednog tijela državne uprave, DORH-a, USKOK-a, niti iz policije nije kontaktirao. Novinar ga je upitao kako je moguće da su njegovi ljudi radili više od 100 sati dnevno.

- To je još jedna informacija koja se vrti i koja govori da je postojalo samo pet ljudi. U javnom natječaju, koji je dostupan svima, vidi se da je pet ljudi bilo onih, koji se ocjenjuju, a projekti tim daleko je veći - rekao je i dodao:

- Možete pogledati u svakom natječaju. Plus, mi smo ponudili još više ljudi u svakom od tih natječaja. Tako da matematika, koja se dijeli s pet ljudi, ne stoji i to nije uopće bilo definirano u tom natječaju.

Osvrnuo se i na to zašto dokumentacija nije bila dokumentirana.

- Ne znam, ja nisam gledao te papire koji su oni dobili, ja znam što smo mi dobili kao ponudu i danas sam pogledao na Oglasnik javne nabave i znam da smo ponudili daleko više ljudi nego od pet. Ja se čudim da netko, tko o tome piše, nije pogledao barem natječaj koji je bio javno objavljen i koji je još uvijek dostupan svima, i da vide minimum ljudi koji se ponudio po svakom od ta dva natječaja - dodao je.

Jeste li prijatelj s ministrom Berošem?, upitao ga je novinar.

- Ne, svaki put kad netko ima problem kad mi odrađujemo dobro posao… pričali su da sam sin ministra Kujundžića. Nisam u nikakvom rodu s ministrom Kujundžićem. Sadašnjeg ministra Beroša upoznao sam i prvi put u životu i vidio sam ga kad je on došao u Ministarstvo zdravstva. Mi smo već radili kao podisporučitelj Ericsson Nikole Tesle. Fizički sam ga vidio par puta u životu i to je to. To su sve konstrukcije s ciljem da nas negdje onemoguće. Označio sam ljude koji su ti koji pokreću ovo, tko stoji iza toga i zašto.

Za kraj, smatra kako mu se ovaj posao nije isplatio.

Iz ove perspektivne, sada više ne. Ali mislim da ipak treba raditi svoj posao stručno i od sada na dalje pozivam sve da organiziramo okrugli stol i da nastavimo diskusiju.

