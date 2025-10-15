Protiv muškarca je podnesena kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, a sve pronađeno ukazuje na sumnju u organiziranu preprodaju
PAO DILER
Kokain u više paketića, vaga i keš: Policija uhitila Zadranina
Policija je kod 43-godišnjaka iz Zadra pronašla drogu, vagu i gotovinu te su ga uhitili zbog sumnje da se bavi preprodajom droge. Kako su naveli u policijskom priopćenju, oni su muškarcu u petak 10. listopada oduzeli oko 10,5 grama kokaina pakirano u više pojedinačnih pakiranja, oko 1 gram marihuane, jednu digitalnu vagu i novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje droga.
Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 43-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.
