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NOVA DROGA U HRVATA PLUS+

'Kokain za siromašne' sve češći je i u Hrvatskoj. Kriminalist za 24sata: 'Tržište je preplavljeno'

Piše Ana Dasović,
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'Kokain za siromašne' sve češći je i u Hrvatskoj. Kriminalist za 24sata: 'Tržište je preplavljeno'
Dubrovnik: Policija pronašla sto kilograma kokaina među bananama | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Ministarstvo zdravstva na listu zabranjenih tvari dodaje nove spojeve kako bi se obuzdala sve veća proizvodnja sintetičkih droga

Laboratoriji sintetskih droga mijenjaju formulu brže nego što se mijenjaju propisi. Stoga u Hrvatskoj ne zabranjujemo tvar po tvar, nego cijele obitelji spojeva, tako da nas njihove nove inačice ne mogu iznenaditi. U prvome je planu zaštita javnog zdravlja, ponajprije naših mladih. Cilj nam je takve droge zaustaviti dok su još samo formula u laboratoriju, daleko od ulice, poručila je jučer ministrica zdravstva Irena Hrstić.

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Komentari 7
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