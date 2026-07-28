'Kokain za siromašne' sve češći je i u Hrvatskoj. Kriminalist za 24sata: 'Tržište je preplavljeno'

Ministarstvo zdravstva na listu zabranjenih tvari dodaje nove spojeve kako bi se obuzdala sve veća proizvodnja sintetičkih droga
NOVA DROGA U HRVATA PLUS+
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Laboratoriji sintetskih droga mijenjaju formulu brže nego što se mijenjaju propisi. Stoga u Hrvatskoj ne zabranjujemo tvar po tvar, nego cijele obitelji spojeva, tako da nas njihove nove inačice ne mogu iznenaditi. U prvome je planu zaštita javnog zdravlja, ponajprije naših mladih. Cilj nam je takve droge zaustaviti dok su još samo formula u laboratoriju, daleko od ulice, poručila je jučer ministrica zdravstva Irena Hrstić.
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