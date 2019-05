Kolakušić i Škoro nadiru: Igrači s klupe u utrci za predsjednika

Tko stoji iza Kolakušića? Koliko je novca potrošio u kampanju koja je ostavljala dojam da iskače iz svake paštete? Novinari Expressa dali su se u potragu za odgovorima, a rezultat je u novom broju tjednika koji je danas na svim kioscima...

Mislav Kolakušić pršti od samopouzdanja koje prerasta u narcizam. Ni u jednom javnom nastupu nije ulovljen u sumnji - on govori apodiktički, ima rješenja za sve, ne postoji prepreka koju ne može savladati, on će to i uspjeti. Kopira medijske nastupe Muhammada Alija, čija se biografija zvala “Ja, najveći”. Slika se u ringu, s crvenim boksačkim rukavicama. Primjenjuje “doktrinu šoka”, daje izjave koje zvuče suludo - bit ću ministar policije, pravosuđa, premijer - nakon kojih se ljudi pitaju “je li ovaj normalan”. No odgovor je jasan - je, itekako je normalan, štoviše, on je izrazito proračunat. Kad govori da želi biti ministar unutarnjih poslova, uprave i šef vlade, on se zapravo obraća najbrojnijim kontingentima nezadovoljnih - građanima koji su gladni prava, pravde, jednakosti i socijalne sigurnosti. On se svim tim ešalonima ukazuje kao Izbavitelj, čistač kaljuže, pravednik. Kakvu god metaforu lupi, masa se ljudi pita o smislu njegovih riječi.

Strateški primjenjuje teoreme Ivice Relkovića, kojima je bivši ideolog Mosta doveo tu skupinu iz Metkovića do 17 mandata - “ništa ideologija, samo reforme”. No dok je iza Mosta stajao Kaptol, iza Mislava stoje... Otkrivamo u tjedniku Express.

Iza Škore, pak, stoje godine rada, slave, domoljublja i odricanja. “Doktorirao sam prije Kolinde”, rekao je Škoro, a možda će prije nje osvojiti i srca milijun birača!

