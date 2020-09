Kolarić: Preminuo je i četvrti korisnik doma u Delnicama

Branko Kolarić rekao je da je tijekom noći troje ljudi prebačeno u KBC Rijeka i da je sada u bolnici 13 ljudi iz doma, a 49 zaraženih je u domu

<p>Nakon što su jutros iz Primorsko-goranske županije izvijestili o troje mrtvih u delničkom domu, epidemiolog Branko Kolarić rekao je u <strong><a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/epidemiolog-prof-dr-sc-branko-kolaric-gost-dnevnika-nove-tv---622323.html">Dnevniku Nove TV</a></strong> da je preminula i četvrta osoba iz doma.</p><p>Rekao je da je tijekom noći troje ljudi prebačeno u KBC Rijeka i da je sada u bolnici 13 ljudi iz doma, a 49 zaraženih je u domu. </p><p>Komentirajući pitanje da je većina pacijenata bila asimptomatska, a sada ih je četvero umrlih, pojasnio je: </p><p>- Tako je i kod stariji ljudi, većina ih je asimptomatska, no kad se simptomi razviju, sve ide puno brže i budu teže kliničke slike - dodao je Kolarić i rekao da se domovi ne mogu izolirati.</p><p>- Onda bi to svi napravili, samo bi čuvali domove za starije jer su oni tamo najrizičniji. Dokle god imamo zaraženih u 'svijetu izvan domova', zaposlenici se kreću tamo, a obično to budu zaposlenici ili posjetitelji, a sada i korisnici domova izlaze van - objasnio je Kolarić i dodao da se i korisnici mogu zaraziti izvan doma i onda prenijeti virus u dom.</p>