Koliko biste danas imali da ste 2010. uložili u dionice Tesle?

Kada je u pitanju tvrtka Tesla Motors novine se pojavljuju svakodnevno. U godišnjem izvješću za 2017. godinu, Elon Musk je najavio je da će tvrtka proizvesti 500,000 vozila u 2018. godini. Studenog 2017, predstavljen je Tesla Semi model, u potpunosti električno vozilo sa polu-prikolicom koje je privuklo značajnu količinu pažnje kao i narudžbi. Zatim, 6. veljače 2018, Tesla je poslala automobil u svemir. Predsjednik i osnivač tvrtki Tesla i SpaceX, Elon Musk, upotpunio je svoj trijumf iskoristivši lansiranje Falcon Heavy rakete tvrtke SpaceX i poslao crveni Tesla Roadster u svemir. Automobil je čak imao i vozača nazvanog "Starman".

Vizija Elon Muska vezana za tvrtku Tesla, navodi ljude povjerovati da snovi ipak mogu postati stvarnost. Ne samo da stvarni i potencijalni kupci maštaju o ostvarenju ovih snova i vizija, već to čine i financijska tržišta. Elon Musk inspirira i analitičare i investitore da mu vjeruju, što je dovelo do toga da cijena dionica ove tvrtke poraste na ekstremne visine. Dionice su se pojavile na tržištu prvi put u lipnju 2010 sa cijenom od 17 dolara, a do 23. veljače 2018, cijena je dosegla 352,05 dolara što čini rast od 1,970%. Da ste 2010. uložili 10.000 dolara u dionice Tesle, danas bi imali preko 200.000 dolara.

Fortrade, za sve koji su zainteresirani naučiti kako trgovati cijenom dionica Tesle ili one koji ulažu u sebe i jednostavno žele proširiti svoje znanje, pripremio je besplatnu e-knjigu "Kako trgovati cijenom dionica Tesle" (takozvani CFD-i). Knjiga je prilagođena svim razinama znanja i možete je preuzeti preko linka ispod.

Besplatnu e-knjigu "Kako trgovati cijenom dionica Telse" preuzmite ovdje.

Početkom travnja 2017, cijena je iznosila oko 299 dolara po dionici čime je tržišna kapitalizacija tvrtke Tesla Motors dostigla 48,2 milijarde dolara, nadmašivši konkurentsku tvrtku Ford Motor. Početkom svibnja 2017, tržišna kapitalizacija tvrtke Tesla dosegla je 52,6 milijardi dolara i prestigla General Motors za 1 milijardu dolara.

Foto: Fortrade Od tada, cijena dionice nastavila je rasti, a tržišna kapitalizacija je 23. veljače 2018. iznosila 59,4 milijardi dolara, duplo više od tvrtke Renault-Nissan (25,4 milijardi eura), najvećeg svjetskog proizvođača automobila po obujmu prodaje, i više nego General Motors (57,4 milijardi dolara) i Ford Motor Company (41,7 milijardi dolara).

Dionice tvrtke Tesla porasle su za 21% u proteklih 12 mjeseci, dok prosječan rast američkog indeksa S&P 500 iznosi 14%.

Ipak, Tesla Motors je do sada prodao znatno manje vozila u poređenju sa tvrtkama Ford, General Motors i Renault-Nissan, i od osnivanja trpi gubitke. Također ima problema sa proizvodnjom Model 3 vozila. Postoje indikacije da je tvrtka ispod ciljane razine proizvodnje za 2018 od 100 tisuća jedinica Modela S/X. Musk je početkom studenog 2017 najavio tjednu proizvodnju od 5,000 vozila Modela 3, ali je ova cifra smanjena na 2,500 jedinica tjedno u prvom tromjesečju 2018, dok je u poslednjem tromjesečju 2017 proizvedeno samo 2,425 vozila.

U izjavi za tisak objavljenoj 7. veljače 2018, uprava tvrtke Tesla priznala je da postoje teškoće i zakašnjenja u proizvodnji, osobito za Model 3. Ipak, napomenuli su da tvrtka želi koristiti najsuvremenije robote kako bi postala "najbolji proizvođač automobila".

Besplatnu e-knjigu "Kako trgovati cijenom dionica Telse" preuzmite ovdje.

Usprkos nedovoljno pozitivnim operativnim podacima, san tvrtke Tesla i njene mogućnosti za rast i dalje privlače mnogobrojne investitore. Trud i rad tvrtke na razvoju velikih projekata i dalje ostaju velika inspiracija. Ipak, ostaje pitanje da li će izvješća osnivača tvrtke nastaviti biti dovoljno ubedljiva za one koji tvrtku financiranju, što će naravno utjecati i na cijenu dionica.



Fortrade Ltd je autoriziran i reguliran u UK od strane FCA (Financial Conduct Authority) pod licencom broj 609970.

Ugovori za razliku u cijeni (CFD) predstavljaju proizvode koji se oslanjaju na financijski leverage i nose visoku razinu rizika za Vaš kapital jer cijene mogu brzo postati nepovoljne za Vas. Možete izgubiti sva sredstva, no ne više nego što imate na računu za trgovanje. Ovi proizvodi možda neće biti prikladni za sve klijente i stoga morate biti sigurni da ste razumjeli rizike, a potražite i neovisan savjet. Ovaj materijal ne predstavlja ponudu, tražbinu niti transakciju, glede bilo kojega financijskog instrumenta. Fortrade ne prihvaća bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu uporabu ovih komentara niti za posljedice koje iz toga mogu proisteći. Ne daje se nikakvo uvjeravanje niti jamstvo za točnost ili potpunost ovih podataka. Slijedom toga, svaka osoba koja postupi prema njima, radi to u potpunosti na vlastiti rizik.

Tema: Promo sadržaj