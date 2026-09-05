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HRVATSKA ZA LIKU

Koliko je bilo ljudi na Trgu? Organizator: Meni je ovo slična priča kao Stojedinica

Piše 24sata,
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Koliko je bilo ljudi na Trgu? Organizator: Meni je ovo slična priča kao Stojedinica
Tisuće prosvjednika preplavile središte Zagreba zbog otpada u Lici | Foto: Igor Soban /PIXSELL
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Da li reći da je iznad očekivanja, moramo biti malo skromni. Oko 30.000 je bila naša procjena, a koliko će biti prebrojit će službe i znat će se brzo , rekao je Vladimir Šulentić

Na Trgu bana Jelačića inicijativa "Gospić je naš dom" organizirala je prosvjed zbog opasnog ilegalnog otpada u Lici. Organizator Vladimir Šulentić rekao je da su vrlo zadovoljni odazivom na prosvjed za RTL

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 - Da li reći da je iznad očekivanja, moramo biti malo skromni. Oko 30.000 je bila naša procjena, a koliko će biti prebrojit će službe i znat će se brzo - ispričao je. 

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Pogledate prizore s Trga u Zagrebu VIDEO
Pogledate prizore s Trga u Zagrebu | Video: Luka Safundžić/24sata

Uz to je rekao kako je prosvjed biti dostojanstven i nešto što Hrvatska nije vidjela 30 godina. "Ja sam krajem devedesetih studirao u Zagrebu kada je bio prosvjed za Stojedinicu. Meni je ovo slična priča. Nije ni važna brojnost ljudi, nego puno je važnije dostojanstvo i zajedništvo koje su pokazali", dodao je. 

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Komentari 4
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