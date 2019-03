Kolinda: 'Događa mi se gotovo nepodnošljivi seksualizam...'

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović dala je veliki intervju za riječki Novi list u kojem je progovorila o cijelom nizu tema, a osvrnula se i najaktualniju posljednjih dana, propast brodogradilišta Uljanik i 3. maj, čim je u pitanje doveden opstanak cijelog jednog industrijskom sektora. Grabar Kitarović smatra da neizvjesnost u pogledu rješavanja ove situacije predugo traje.

- Ova neizdrživa situacija mora biti što prije riješena. Znam da nije jednostavna, ali odluka o sudbini ovih škverova mora biti donesena pod hitno - smatra predsjednica koja kaže da kao osoba koja je odrasla u Rijeci ima poseban osjećaj prema brodogradnji jer puno ljudi u Istri i Hrvatskom primorju živi od te djelatnosti.

Zabrinjava je kako će se ovo sve odraziti na gospodarstvo Istre i Hrvatskog primorja te na socijalni status velikog broja ljudi.

- Radnici Uljanika i 3. maja, koji mjesecima rade, a ne dobivaju plaću ili primaju minimalnu plaću, zaslužuju više i bolje, ponajviše našu nepodijeljenu pozornost i pun angažman državnih institucija u rješavanju njihovih problema. Uvjerena sam kako za radnike Uljanika i 3. maja ima budućnosti, bilo na radnim mjestima na kojima su sada, ili u drugim tvrtkama i djelatnostima - rekla je predsjednica za Novi list.

U intervju se osvrnula i na četiri godine svoga mandata, kojima je zadovoljna, mada bi, kaže, neke stvari možda danas napravila drukčije. Istaknula je kako je tijekom mandata nastojala izbjegavati ideološke teme te se usmjerila na realne probleme poput demografije koju je postavila u središte svoga političkog interesa. Pohvalila se inicijativom Triju mora koju je pokrenula i koju je nazvala najvažnijim hrvatskim vanjskopolitičkim projektom zahvaljujući kojem je Hrvatsku, između ostaloga odmaknula od 'regiona'.

Govoreći o odnosu s Vladom i premijerom Andrejom Plenkovićem, gdje je bilo uspona i padova, a gdje se danas primijeti zaokret i vraćanje u okrilje HDZ-a, predsjednica kaže da je uvijek bila i ostala dosljedna.

'Ne moramo se uvijek slagati u svemu i to je prirodno. Međutim, u strateškim pitanjima moramo imati konsenzus, pa i sa Saborom, uključujući oporbu jer je riječ o smjeru kojim država ide', kazala je predsjednica dodavši da joj je dužnost govoriti o problemima koji postoje u Hrvatskoj, a većina njih rezultat je višegodišnje nebrige, korupcije, naslijeđenog stanja, a i vanjskih utjecaja i svjetske krize. Istaknula je njezin posao upozoravati no, i da ne želi sukobe za koje drži da su neplodonosni, a nije ni takva osoba. Pružila je ruku svakoj vladi na suradnju, a to su neki prihvatili dok drugi nisu.

Dotaknula se i pozdrava 'za dom spremni' kazavši da, ako će to pitanje biti ključno u predsjedničkoj kampanji, onda moramo biti svjesni da ćemo i dalje dijeliti društvo i gubiti mlade.

O pokušajima opstrukcije s krajnje desnice je kazala da je uvijek promicala 'zdravo domoljublje', ponos i vjeruju u Hrvatsku te na tome ostaje.

- Vjerujem u europski projekt i transatlantsko zajedništvo, no meni je Hrvatska iznad svega - poručila je predsjednica. Komentirala je i posjet Milorada Pupovca, čelnika SDSS-a, kontroverznoj obljetnici bombardiranja Srbije od strane NATO saveza, gdje se našao u društvu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji nije propustio priliku da negativno govori o Hrvatskoj.

- Iskrivljeno i mitomansko tumačenje povijesti može služiti samo unutarnjim političkim potrebama u Srbiji - kazala je predsjednica dodavši da se stječe dojam da je Pupovac sudjelovao u ovom obilježavanju u skladu sa svojim vlastitim opredjeljenjima i interesima.

Predsjednica je odgovorila i na kritiku da je funkciju predsjednice estradizirala, i to protunapadom. Grabar Kitarović smatra da joj je dužnost predstavljati zemlju u državi i inozemstvu, pa i u sportu, kad je to moguće, te je stava da je njena podrška hrvatskim sportašima dobro primljena diljem svijeta.

- Kada govorite o estradizaciji i ja bih voljela da dio medija prestane trivijalizirati konkretan državnički rad kroz prizmu odijevanja, frizure, dijeta u sličnih nevažnih tema koje ne namećem ja - kazala je predsjednica, koja smatra da je to što se događa 'gotovo nepodnošljivi seksizam' jer bez obzira na to kako izgledala i koliko kila imala, njezin izgled je glavna tema 'te se u potpunosti minorizira i ignorira sadržaj i rezultati onoga što je odradila'. Ne sjeća se da je ijedan njezin prethodnik dobio toliki medijski prostor zbog novog odijela, cipela i slično.