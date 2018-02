Kolinda i Plenković o dolasku Vučića i nabavi novih aviona

Na Pantovčaku su se u četvrtak sastali predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, javlja Nova TV.

Nakon sastanka vodeći ljudi Republike Hrvatske kazali su "da su razgovarali o redovitim unutarnjim i vasnjkopolitičkim temama".

Pretpostavlja se da je osim aktualnosti, između kojih je i skori dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, državni vrh razgovarao o tome koje borbene avione Hrvatska kupuje.

Isto tako, državni vrh je trebao početi razgovore i o redovitoj rotaciji veleposlanika. Ove godine Hrvatska će poslati 31 novog veleposlanika, najviše do sada u jednoj godini.

Pupovac: Za Vučićev posjet najvažnije rješavanje otvorenih pitanja

Saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac ocijenio je važnim da se za posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj dogovore protokoli o dobroj komunikaciji i o rješavanju otvorenih pitanja, a simbolične geste poput isprika manje važnim i nedovoljnim.

Novinari su u Hrvatskom saboru pitali Pupovca treba li se srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić tijekom posjeta Hrvatskoj ispričati za svoj govor kad je 1995. došao u Glinu. Tad Vučić je pozdravio "junački narod srpske Banije, srpske Gline" koji je "prvi krenuo na ustašku vlast i oslobodio srpske krajeve u 'Republici Srpskoj Krajini'".

"Za taj sastanak je važno, ne toliko simboličke geste, koliko praktične mjere u rješavanju otvorenih pitanja," rekao je Pupovac. Važnim je istaknuo dogovaranje protokola o dobroj komunikaciji i o rješavanju otvorenih pitanja.

Rekao je da je simboličnih gesti bilo i do sada, ali smatra da one same po sebi neće biti dovoljne ako se ne počne baviti onime što generira nepovjerenje između dviju zemalja.

"Isprike same po sebi, bez konkretnih radnji koje će se odnositi na suđenja za ratne zločine, na nestale, na izbjeglice, na manjine, na dogovor oko granice, dogovor oko sukcesije - bilo bi ponavljanje priče nakon koje bi se sutra stvari već mogle pokvariti", rekao je Pupovac.

Najvažnijim smatra da se taj posjet pripremljen i da su dogovoreni svi relevantni sastanci te da su i predsjednica Republike, premijer Andre Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković uključeni u program posjeta. To je jamstvo da posjet i razgovori mogu imati onu težinu koje bi teško mogli imati ako u to ne bi bili uključeni premijer Plenković i predsjednik Sabora Jandroković.

"Bila bi velika šteta i međudržavna i međunarodna ukoliko bi se na bilo koji način propustila prilika da se razgovara o sređivanju hrvatsko-srpskih odnosa, od bilo kojeg od aktera, bilo s srpske ili hrvatske strane", rekao je Pupovac.

Ako se radi o akterima s hrvatske strane, dodao je, bez obzira na različite poglede i tajming, ključna stvar je da dođe do razgovora i usuglašavnja oko pretpostavki za dobru komunikaciju te zaustavljanja porasta animoziteta i konflitnih poruka koje produbljuju neprijateljstvo i šire nepovjerenje.

"Onaj koji bi htio izbjeći tu vrstu komunikacije, sam bi bio odgovoran za nastavak tako nečega", poručio je.

Vulin savjetuje Vučiću da ne putuje u Hrvatsku

Srbijanski ministar obrane Aleksandar Vulin ocijenio je u četvrtak da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne treba putovati u Zagreb jer smatra da njegova mirovna politika "nema sugovornike" u Hrvatskoj.

"Mirovna politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nema sugovornike u Hrvatskoj i zato smatram da predsjednik ne treba iću u Hrvatsku", poručio je Vulin, komentirajući reagiranja na hrvatskoj političkoj sceni nakon poziva predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Vučiću da posjeti Zagreb koji je on i prihvatio.

Vulin je, reagirajući na poruku svog hrvatskog kolege Damira Krstičevića da se Vučić treba ispričati "zbog velikosrpske agresije" i da je "isprika minimum", rekao kako za takva uvjetovanja "nema razloga niti opravdanja", prenosi Radio-televizija Srbije (RTS)

"Vučićev posjet se među hrvatskim političarima uvjetuje isprikama za koje nema razloga ni opravdanja, a on (Krstičević) vrijeđa i napada", rekao je Vulin Tanjugu.

Krstičević je u četvrtak u Zagrebu rekao kako je srbijanski šef države "dobrodošao" u Hrvatsku, ali i da od Vučića prvo očekuje ispriku zbog velikosrpske agresije na Hrvatsku.

Vulin, kojega hrvatski mediji smatraju dežurnim provokatorom Hrvatske, za posjet Vučića ima niz uvjeta, a usput je srpsku agresiju na Hrvatsku opet nazvao građanskim ratom.

Ako Vučić odluči otputovati u Zagreb "s pravom treba očekivati i dobiti ispriku za genocid izvršen nad Srbima tijkom Drugog svjetskog rata, za masovna ubojstva i protjerivanja Srba u građanskom ratu u Hrvatskoj tijekom 90-tih godina, ispriku i povlačenje zakona o braniteljima gdje se Srbi proglašavaju agresorima", rekao je on.

U Vulinovoj izjavi koju prenose RTS i Tanjug, srbijanski ministar ocjenjuje kako predsjednik srbije u Hrvatskoj treba dobiti "i ispriku i nadoknadu za otetu imovinu prognanih Srba, ali i države Srbije, isprike za zatvaranje granica tijekom migrantske krize, isprike za ustaške ploče na jasenovačkom stratištu".

Vulin sugerira kako Vučić ne treba ići tamo gdje se sjećanje na pobijene Srbe u Jasenovcu smatra uvredom, a ustaški vikar Alojzije Stepinac proglašava svecem, prenosi RTS.

"Neka Hrvatska nađe snage priznati zločine i za njih se ispričati, pa neka onda naš predsjednik ide u Zagreb", savjetuje Vulin.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas da od posjeta Hrvatskoj "ne očekuje čuda", ali je uvjeren da će razgovori biti dobri i "ljekoviti" jer obje strane imaju potrebu za dijalogom kad postoje problemi, te da on ne želi izbjegavati ni jednu temu.

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović pozvala je u utorak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u službeni posjet Zagrebu sredinom veljače ocijenivši kako je za taj susret "sazrelo vrijeme" i "u dobroj vjeri kako obostrano postoji želja nadići prijepore i događaje koji nas drže taocima prošlosti".

"Želim time otvoriti novu stranicu u našim odnosima", naglasila je Grabar-Kitarović u pozivu Vučiću.