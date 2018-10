Kolinda je već ušla u kampanju, ostali o tome tek razmišljaju

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović uspješno se promovira u svakoj prilici. Nakon gotovo četiri godine odrađenog mandata, iako to još jasno nije potvrdila, očito je da je Kolinda Grabar Kitarović spreman novi mandat. Do novih predsjedničkih izbora ima godinu dana, no ona je već neko vrijeme debelo u kampanji. Po načinu djelovanja strašno podsjeća na način rada zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Nije joj mrsko maljati, voziti traktore, kombajne, udomljavati, ljubiti pred kamerama glasače i životinje, plesati i pjevati kad se za to ukaže prilika...

- Ona je čitav mandat u kampanji. Bavi se samo PR-om i ništa drugo ne radi i jedino pametno što može napraviti je da ne prizna da je u kampanji. Jer bi onda morala priznati da se čitavo vrijeme ne bavi ozbiljnim stvarima nego samo pokušajem da bude opet izabrana. A to ne može napraviti jer bi sebe dovela u doista neugodnu situaciju - kaže politički analitičar Žarko Puhovski. Ujedno smatra da ima velike šanse.

- Nema ozbiljnih protukandidata. Mislim da bi se drugačije trebala tumačiti funkcija predsjednika države, ali joj kod građana očito uspješno prolazi sve što radi - zaključio je.