Kolinda: 'Kad bi se Jakov i ja negdje pojavili, svi su mislili da je on diplomat, a ne ja'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sudjelovala je na konferenciji LeaderSHE u Zagrebu o ulozi žena u društvu, piše N1.

Osvrnula se na uvriježene stereotipe u društvu te otkrila kako joj je jako smetalo što su, kada je tek počela raditi u diplomaciji i na događanja dolazila sa suprugom, ljudi pretpostavljali da je njen suprug onaj koji je diplomat pa im je on morao objašnjavati da je ipak ona ta koja je diplomatkinja.

- Često kažem da je biti žena liderica isto kao biti muškarac lider, uz neke dodatne distrakcije, poput izgleda, frizure… Još više, problematično je neprestano propitivanje kompetencija, obrazovanja, što je žena rekla, kako je to izgovorila… to jedno fokusiranje na fizičku pojavnost i nedostatak pozornosti svemu što se radi doprinosi percepciji žene u društvu i liderstvu. Sad ću reći nešto jako radikalno: Žene su ljudi. Sve to ovisi o sposobnosti, etici, ciljevima, a ne o tome kojeg smo podrijetla - kaže Grabar-Kitarović.

- Kad žena malo podigne glas ona je histerična, a muškarac je lider - ističe.

Dotaknula se i aktualnog pitanje BiH te poručila kako se mora riješiti što je prije moguće.

- Mislim da BiH apsolutno mora dobiti status kandidata za članstvo u EU-u i da je najbolji način da se riješi današnja problematika u BiH proces pristupanja EU-u. Treba požuriti proces pristupanja eurointegracijama u našem području - zaključila je bivša predsjednica.

