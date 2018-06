'Kolinda mi je rekla da manjine ne smiju izgubiti nijedno pravo'

Prilikom dolaska u zgradu Vlade zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin komentirao je referendumsku inicijativu o izmjeni izbornog zakona i smanjenju prava manjinskih zastupnika.

Odbio je komentirati činjenicu da su neki savjetnici predsjednice potpisali referendumske inicijativu o smanjenju broja zastupnika manjina u Saboru, javlja Dnevnik.hr.

"To što su njeni savjetnici potpisali to je problem Predsjednice. Ja ne ulazim u odnose između predsjednice i njenih savjetnika", rekao je Radin.

S druge strane, nimalo mu se nije svidjela činjenica da se Predsjednica sastala sa Željkom Markić prije prikupljanja potpisa za referendumske inicijative.

"Što se tiče njenog odnosa prema referendumu, nekako me iznenađuje da se sastala s gospođom Markić da to nitko nije znao. Iznenađuje me, u Rimu mi je rekla da zastupnici manjina ne smiju izgubiti niti jedno pravo, iznenađuje me onda podrška referendumu", pojasnio je Radin.