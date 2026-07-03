Kolinda nakon poraza 'vatrenih' za 24sata: 'Ma show, Ronaldo je morao dati gol i to je to...'

Bilo je jako ludo, Portugalaca je bilo više ali i mi smo bili glasni, opisala je za 24sata atmosferu s stadiona u Torontu bivša predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović.

Bivša predsjednica pratila je s tribina nastup hrvatske reprezentacije u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Grabar-Kitarović bila je smještena u VIP loži gdje su između ostalog bili nekadašnji predsjednik HNS-a Davor Šuker te legendarni portugalski napadač Nuno Gomes.

Na tribinama su bili i Marijan Kustić, sadašnji šef HNS-a, ali i ministar Oleg Butković.

- Ronaldova mama je tu blizu mene - rekla nam je Grabar -Kitarović te otkrila kako ne voli kada se ide gledati VAR provjera.

- Uvijek. Ali uvijek nam to naprave! Izmisle penal kojega nema. Ma show, Ronaldo je morao dati gol i to je to - rekla nam je bivša predsjednica komentirajući odluke sudaca na utakmici.

Podsjetimo, Hrvatska je završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu. U šesnaestini finala poražena je od Portugala rezultatom 2:1.