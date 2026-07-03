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BIVŠA PREDSJEDNICA SA TRIBINA

Kolinda nakon poraza 'vatrenih' za 24sata: 'Ma show, Ronaldo je morao dati gol i to je to...'

Piše Luka Safundžić,
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Kolinda nakon poraza 'vatrenih' za 24sata: 'Ma show, Ronaldo je morao dati gol i to je to...'
Foto: Privatni album
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Hrvatska je završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu. U šesnaestini finala poražena je od Portugala rezultatom 2:1

Bilo je jako ludo, Portugalaca je bilo više ali i mi smo bili glasni, opisala je za 24sata atmosferu s stadiona u Torontu bivša predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović. 

Bivša predsjednica pratila je s tribina nastup hrvatske reprezentacije u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

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EKSKLUZIVNA FOTKA Kolinda bodrila Vatrene: 'Uvijek nam izmisle penal kojega nema...'

Grabar-Kitarović bila je smještena u VIP loži gdje su između ostalog bili  nekadašnji predsjednik HNS-a Davor Šuker te legendarni portugalski napadač Nuno Gomes.

Na tribinama su bili i Marijan Kustić, sadašnji šef HNS-a, ali i ministar Oleg Butković. 

- Ronaldova mama je tu blizu mene - rekla nam je Grabar -Kitarović te otkrila kako ne voli kada se ide gledati VAR provjera. 

FOTO: IZ TORONTA I BREND JE TU Kolinda, Šuker, Butković... Pogledajte svečanu ložu na utakmici 'vatrenih'
I BREND JE TU Kolinda, Šuker, Butković... Pogledajte svečanu ložu na utakmici 'vatrenih'

- Uvijek. Ali uvijek nam to naprave! Izmisle penal kojega nema. Ma show, Ronaldo je morao dati gol i to je to - rekla nam je bivša predsjednica komentirajući odluke sudaca na utakmici.

Podsjetimo, Hrvatska je završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu. U šesnaestini finala poražena je od Portugala rezultatom 2:1.

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Komentari 20
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