Kolinda u Bruxellesu: Najveća mana EU je sloboda kretanja

Predjsjednica Kolinda Grabar Kitarović u posjetu je Bruxellesu gdje je održala predavanje u Centru za europsku politiku na temu 'Pet godina hrvatskog članstva u EU: Do sada učinjeno i pogled unaprijed'.

- To što smo dio Europe, najvećeg područja na svijetu slobode, prosperiteta i šansi za sve je dugo bio san svih hrvatskih građana i to je bio dio naših planova s kraja 80-ih i početka 90-ih. Čak i tijekom razdoblja rata i pomibre radili smo na ispunjavanju kriterija za članstvo u Europskoj uniji iako formalno nismo bili uključeni u proces do samog trenutka potpisivanja sporazuma o pridruživanju i suradnji. Bila sam dio tog projekta dugo kao diplomatkinja, ministrica, u prvih nekoliko godina vodila sam taj proces. To je bio golem zadatak, znali smo da će naša tranzicija biti puno složenija od one drugih zemalja koje su se pridružil EU - rekla je uvodno predsjednica na predavanju, prenosi N1.

Izjavila je kako je najveća mana članstva u EU - sloboda kretanja.

- Najveća mana članstva u EU je sloboda kretanja, rada u inozemstvu. Mobilnost je dobra ako se ljudi vrate u zemlju. Ali Hrvatska sada bilježi snažne negativne demografske trendove - rekla je predsjednica.

Ponovila je svoju tezu da regiju radije naziva jugoistokom Europe nego zapadni Balkan.

- Rekla bih da termin Balkan, ne da ne želim u svojem susjedstvu, ali ga ne želim u svojoj kući - rekla je predsjednica.

Komentirajući pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji, ocijenila je kako 'smo trebali biti sigurniji u donošenju odluka'.

- Bili smo fokusirani na dostizanje kriterija tijekom pregovora, da smo zaboravili na ono što dolazi kasnije. Ono s čime nisam bila zadovoljna, ali se promijenilo zadnju godinu, povlačenje je novca iz europskih fondova - kazala je.