Kolinda za 24sata otkrila gdje će gledati 'vatrene': Nosit ću svoju košulju na kvadratiće

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović otkrila je za 24sata kako neće uživo večeras pratiti 'vatrene' protiv Paname (noć na srijedu, 1 sat). Grabar Kitarović nam je otkrila kako se trenutačno nalazi u Lausanneu u Švicarskoj.

- Sutra je na dnevnom redu za odobrenje reforma procesa izbora domaćina Olimpijskih igara koju sam ja vodila - rekla nam je bivša predsjednica.

Što se tiče utakmice, rekla nam je kako će je gledati, ali ne uživo.

- Sutra nosim svoju LV košulju na kvadratiće na sjednicu, a navečer imamo roštilj u Olympic House pa mogu nositi i dres reprezentacije - otkrila nam je.

Podsjetimo, nakon poraza od Engleske u prvoj utakmici naša reprezentacija u Torontu igra protiv Paname.

- Držimo prste da se ovo stanje na tablici promijeni - rekla nam je Grabar Kitarović. B

ivša predsjednica prvu utakmicu pratila je iz Uzbekistana.

- Večeras moje srce putuje iz Taškenta u Dallas. Iako zbog obveza ne mogu biti uz Vatrene na stadionu, uz njih sam svim srcem - u crveno-bijelom, gdje god bila - rekla je uoči dvoboja protiv Engleske.

Ranije je bivša predsjednica rekla i kako planira put na Svjetsko prvenstvo i to na utakmicu između Hrvatske i Gane, koja se igra 27. lipnja u Philadelphiji.