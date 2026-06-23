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BIVŠA PREDSJEDNICA

Kolinda za 24sata otkrila gdje će gledati 'vatrene': Nosit ću svoju košulju na kvadratiće

Piše Luka Safundžić,
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Kolinda za 24sata otkrila gdje će gledati 'vatrene': Nosit ću svoju košulju na kvadratiće
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KATAR 2022 - Kolinda Grabar Kitarović u Louis Vuitton košulji sa šahovnicom na utakmici Brazila i Švicarske | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na Svjetsko prvenstvo bivša predsjednica planira otići bodriti 'vatrene' na utakmici protiv Gane, koja se igra 27. lipnja

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović otkrila je za 24sata kako neće uživo večeras pratiti 'vatrene' protiv Paname (noć na srijedu, 1 sat). Grabar Kitarović nam je otkrila kako se trenutačno nalazi u Lausanneu u Švicarskoj.

- Sutra je na dnevnom redu za odobrenje reforma procesa izbora domaćina Olimpijskih igara koju sam ja vodila - rekla nam je bivša predsjednica.

Što se tiče utakmice, rekla nam je kako će je gledati, ali ne uživo. 

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Foto: instagram

- Sutra nosim svoju LV košulju na kvadratiće na sjednicu, a navečer imamo roštilj u Olympic House pa mogu nositi i dres reprezentacije - otkrila nam je.

Podsjetimo, nakon poraza od Engleske u prvoj utakmici naša reprezentacija u Torontu igra protiv Paname. 

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- Držimo prste da se ovo stanje na tablici promijeni - rekla nam je Grabar Kitarović. B

ivša predsjednica prvu utakmicu pratila je iz Uzbekistana.

- Večeras moje srce putuje iz Taškenta u Dallas. Iako zbog obveza ne mogu biti uz Vatrene na stadionu, uz njih sam svim srcem - u crveno-bijelom, gdje god bila - rekla je uoči dvoboja protiv Engleske. 

Ranije je bivša predsjednica rekla i kako planira put na Svjetsko prvenstvo i to na utakmicu između Hrvatske i Gane, koja se igra 27. lipnja u Philadelphiji.

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