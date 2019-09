Kolinda, Zoki i Škoro bore se za Gotovinu, a on se pritajio

Kolindi Grabar Kitarović, realno, za pobjedu ne trebaju nikakva desnica ni Gotovina, njoj su dovoljni osmijeh i činjenica da izaziva naklonost državnika poput Putina.

To u većini hrvatske javnosti, a ta je većina površna i slabo informirana, stvara uvjerenje da je ona omiljena u svijetu i da nas odlično prezentira.

No Kolinda je i dalje uvjerena da ju je do prve pobjede doveo Bujanec pa smatra da joj nešto slično treba i sad. Na Gotovinu ne može računati, ali joj je jasnu podršku uputio Davor Ivo Stier. Dakle, Kolinda ima podršku dijela desnice u HDZ-u. To, međutim, nije više desnica vezana na radikalne braniteljske aktiviste, koji će stati uz Škoru, nego - uvjetno rečeno - desno političko krilo vladajuće stranke.

Predsjednica, dakle, uz sebe ima desno političko krilo HDZ-a, a Škoro dobar dio braniteljskih aktivista, pa i radikalne desnice. Iako danas mnogi vjeruju da bi prevaga na toj sceni mogla biti podrška generala Gotovine - to se neće dogoditi ni Škori ni Kolindi Grabar Kitarović.

