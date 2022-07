Kolnici su mokri i skliski, ali promet teče bez većih gužvi

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Hrvatskom primorju i središnjoj Hrvatskoj, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK) uz napomenu da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi.

U Zagrebu, bit će zatvoren za sav promet Most slobode od petka od 20 sati do ponedjeljka do 4 sata. Obilasci će biti Hrvatske bratske zajednice-Slavonska avenija-Avenija M. Držića- Most mladosti-Avenija Dubrovnik-Avenija V. Holjevca i obrnuto te Hrvatske bratske zajednice-Slavonska avenija-Savska cesta-Jadranski most-Avenija Dubrovnik-Avenija V. Holjevca i obrnuto. Prilikom radova bit će omogućeno kretanje pješaka i biciklista na istočnoj strani mosta.

U Gradu Dugom Selu, zatvoren je dio Zagrebačke ulice od Ulice braće Radić do Domobranske ulice do 4. rujna. Obilazak za osobne automobile je Ulica braće Radić–Ulica hrvatskog preporoda–Ulica Josipa Predavca.

