Obavijesti

News

Komentari 2
STANJE NA CESTAMA

Kolone na cesti. Zbog prometne nesreće se vozi u jednoj traci

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kolone na cesti. Zbog prometne nesreće se vozi u jednoj traci
2
Foto: HAK
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora te se vozi u kolonama uz povremene zastoje

Pojačan je promet na cestama prema moru, osobito na autocestama, a na pojedinim dionicama vozi se u kolonama uz povremene zastoje, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub (HAK).

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora te se vozi u kolonama uz povremene zastoje.

Foto: HAK

Zbog prometne nesreće između čvorova Lučko i Donja Zdenčina, u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom u koloni.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko pola kilometra, dok je na čvoru Zagreb zapad kolona duga oko četiri kilometra.

ZAVRŠEN OČEVID FOTO Uklanjaju vlakove nakon nesreće kod Bjelovara: Promet bi prugom mogao krenuti sutra
FOTO Uklanjaju vlakove nakon nesreće kod Bjelovara: Promet bi prugom mogao krenuti sutra

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko iz smjera čvora Buzin, gdje je kolona oko tri kilometra.

Zastoji su povremeno mogući i na dionicama na kojima traju radovi, pred naplatnim postajama i odmorištima te na prilazima turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Koliko imate gotovine kod kuće? Banka izdala važnu preporuku u slučaju rata
IZVANREDNE SITUACIJE

Koliko imate gotovine kod kuće? Banka izdala važnu preporuku u slučaju rata

Ove preporuke dio su šireg nastojanja švedskih vlasti da čitavo društvo pripreme za moguće posljedice vojnih ili kibernetičkih napada
FOTO Ovako je izgledao susret Plenkovića i Milanovića u Sinju
SVI SU GLEDALI U NJIH

FOTO Ovako je izgledao susret Plenkovića i Milanovića u Sinju

Predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković susreli su se danas u Sinju, gdje se održala 311. Sinjska alka. Njihov dolazak, kao i susret prije početka natjecanja, zabilježile su kamere. Uz Milanovića i Plenkovića, na Alku su stigli i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, sinjski gradonačelnik Miro Bulj, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
OTROVALI SU GOSPIĆ Otpad bi prekrio cijeli Jelačićev trg! A što radi Vlada? Slali su 62 e-maila
ŠTO SE ČEKA(LO), GOSPODO?

OTROVALI SU GOSPIĆ Otpad bi prekrio cijeli Jelačićev trg! A što radi Vlada? Slali su 62 e-maila

Kada bi otpad iz Gospića istresli na Trg bana Josipa Jelačića u Zagrebu, prekrio bi ga, a visina bi bila 6 metara. Smeće stane u 284.600 kubnih kocaka. Kada bi slagali jednu na drugu, visina bi bila kao 2600 katedrala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026