Kolone na cesti. Zbog prometne nesreće se vozi u jednoj traci

Pojačan je promet na cestama prema moru, osobito na autocestama, a na pojedinim dionicama vozi se u kolonama uz povremene zastoje, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub (HAK).

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora te se vozi u kolonama uz povremene zastoje.

Foto: HAK

Zbog prometne nesreće između čvorova Lučko i Donja Zdenčina, u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom u koloni.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko pola kilometra, dok je na čvoru Zagreb zapad kolona duga oko četiri kilometra.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko iz smjera čvora Buzin, gdje je kolona oko tri kilometra.

Zastoji su povremeno mogući i na dionicama na kojima traju radovi, pred naplatnim postajama i odmorištima te na prilazima turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.