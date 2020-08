Spas u tangi čas: Kolovoz na 70 posto, najviše turista u Rovinju

Gledajući po destinacijama, u dosadašnjem dijelu kolovoza najviše je dolazaka ostvareno u Rovinju, Poreču, Medulinu, Crikvenici, Umagu, Splitu, Dubrovniku, Zadru, Puli i Novalji

<p>U Hrvatskoj je od 1. do 9. kolovoza ostvareno više od milijun dolazaka turista i 7,2 milijuna noćenja, što je oko 70 posto lanjskog rezultata ostvarenog u istom razdoblju, podaci su Hrvatske turističke zajednice (HTZ) iz sustava eVisitor objavljeni u ponedjeljak.</p><p>Pritom je najviše noćenja ostvareno u Istri, 1,7 milijuna, slijedi Kvarner s 1,4 milijuna noćenja te Splitsko-dalmatinska i Zadarska županija s po 1,3 milijuna. U Šibensko-kninskoj županiji je zabilježeno 578 tisuća noćenja, Dubrovačko-neretvanskoj 392 tisuće, a Ličko-senjskoj 271 tisuća noćenja.</p><p>Samo tijekom posljednjeg vikenda, od 7. do 9. kolovoza, u Hrvatskoj je ostvareno više od 323 tisuće dolazaka i 2,3 milijuna noćenja, dodaju iz HTZ-a.</p><h2>18 posto više domaćih turista</h2><p>U prvih devet dana kolovoza ostvaren je rast u dolascima s tržišta Njemačke, Slovenije i Poljske, kao i porast dolazaka domaćih turista.</p><p>Najviše je turističkih dolazaka ostvareno s tržišta Njemačke, njih oko 225 tisuća, što u odnosu na isto lanjsko razdoblje predstavlja rast od šest posto. Zatim slijedi domaće tržište s kojeg je ostvareno 178 tisuća dolazaka, što je skok od 18 posto, Slovenaca je 10 posto više, odnosno 133 tisuće, dok je s tržišta Poljske realizirano 109 tisuća dolazaka, 16 posto više u odnosu na isto razdoblje lani. </p><p>Gledajući po destinacijama, u dosadašnjem dijelu kolovoza najviše je dolazaka ostvareno u Rovinju, Poreču, Medulinu, Crikvenici, Umagu, Splitu, Dubrovniku, Zadru, Puli i Novalji.</p><p>- Nakon odličnog srpnja u kojem smo ostvarili oko 60 posto lanjskog rezultata, u kolovozu bilježimo još bolje turističke trendove te se trenutno nalazimo na oko 70 posto lanjskog rezultata. Tržišta koja su najbolje reagirala su teritorijalno bliža tržišta za koja su hrvatske destinacije lako dostupne i cestovnim pravcima, poput primjerice Njemačke, Slovenije, Austrije, Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske. Prema tim tržištima usmjerili smo i svoje promotivne i informativne kampanje cijelo vrijeme komunicirajući da je Hrvatska sigurna i dobro pripremljena turistička destinacija. Također, s povećanjem broja aviolinija intenzivirao se i turistički promet u južnim dijelovima Dalmacije - rekao je direktor HTZ-a <strong>Kristjan Staničić</strong> u izjavi koja se prenosi u priopćenju, dodajući da su primjerice Dubrovnik i London trenutno povezani s 44 leta tjedno.</p><p>Također, Staničić upozorava da je iznimno važno da se i dalje svi građani ponašaju odgovorno te se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera, jer je to u ovom trenutku preduvjet za ostvarivanje turističkog prometa u zemlji.</p><h2>Naplatili 30 posto manje cestarine nego lani</h2><p>Hrvatske autoceste (HAC) i Autocesta Rijeka - Zagreb tijekom proteklog vikenda naplatili su ukupno 36 milijuna kuna cestarine, što je 30 posto manje nego u usporedivom lanjskom vikendu, izvijestio je HAC u ponedjeljak.</p><p>Na svim autocestama u nadležnosti HAC-a i ARZ-a tijekom vikenda od 7. do 9. kolovoza prometovalo je 667.242 vozila, a naplaćena je cestarina u iznosu od 35,98 milijuna kuna bez PDV-a.</p><p>U istom vikendu prošle godine na autocestama u nadležnosti HAC-a i ARZ-a bilo je 892.959 vozila i naplaćena je cestarina u iznosu od 51 milijun kuna bez PDV-a.</p><p>Tako je promet vozila ove godine, zbog posljedica pandemije koronavirusa, manji za 25 posto a iznos naplaćene cestarine za 30 posto u odnosu na isti vikend prošle godine.</p>