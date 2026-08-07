Kolumbijski vojnik koji služi u ukrajinskoj vojsci nedavno je došao do uznemirujućeg otkrića: nekoliko njegovih suboraca iz Kolumbije koji su se htjeli pridružiti borbi imalo je veze s kriminalnim organizacijama u domovini.

Nakon što su te veze otkrivene, provjereni su i vraćeni kući“, izjavio je Taras Paljanica (Taras Palianytsia), časnik u regruterskom centru ukrajinskog Ministarstva obrane za strane dobrovoljce.

No, prema izvješću Financial Timesa objavljenom u četvrtak, ovo nije bio izoliran slučaj. Dokazi prikupljeni tijekom protekle godine upućuju na to da kolumbijske kriminalne organizacije i ilegalne oružane skupine pokušavaju poslati borce u Ukrajinu kako bi stekli napredne vještine ratovanja bespilotnim letjelicama te ih kasnije koristili protiv kolumbijske vojske.

🇨🇴🇺🇦 Colombian and Mexican cartels have found a new use for Ukraine's foreign fighter legion: drone war university.



The FT reports cartel members and ex-FARC fighters have been posing as volunteers to get frontline FPV drone training (jamming resistance, explosive payloads,… pic.twitter.com/Nmi3Q7EbOJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 6, 2026

„Programi regrutiranja vrlo su sofisticirani, a ono što me najviše brine jest razina stručnog znanja koje stječu“, rekao je za list jedan kolumbijski humanitarni radnik u Ukrajini koji je želio ostati anoniman.

„Bivši paravojnici, bivši gerilci i bivši vojnici ovdje se bore i zajedno uče upravljati dronovima.“ U borbi protiv gerilskih skupina i narko-kartela koji djeluju u zabačenim džunglama i planinskim predjelima, vlada u Bogoti nekoć se mogla gotovo u potpunosti osloniti na svoju kontrolu neba. Tu se prednost više ne može uzimati zdravo za gotovo.

„Industrija dronova je eksplodirala, a kriminalci su prilagodili tu tehnologiju za napade“, izjavio je odlazeći kolumbijski ministar obrane Pedro Sánchez, general zračnih snaga.

Ovaj je razvoj događaja opisao kao „ozbiljan izazov zračnoj nadmoći na bojnom polju“. Prema podacima kolumbijskog Ministarstva obrane, ilegalne oružane skupine izvele su 264 napada dronovima tijekom 2024. i 2025. godine.

Većina je uključivala jeftine komercijalne dronove prepravljene za nošenje eksploziva ili njegovo bacanje na vojnike, vojne položaje i druge objekte.

Napadi su pripisani prvenstveno Nacionalnoj oslobodilačkoj vojsci (poznatoj kao ELN) i odcijepljenim frakcijama Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC), nekada najveće pobunjeničke organizacije u zemlji.

Službeni podaci pokazuju da je u napadima poginulo 15 vojnika, dok ih je još 153 ranjeno, a mnogi od tih napada dogodili su se u područjima džungla i planina gdje se uzgaja koka, biljka od koje se proizvodi kokain.