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VRATILI IH KUĆI

Kolumbijski karteli šalju svoje narkose u Ukrajinu. Žele naučiti ratovati s dronovima

Piše Filip Sulimanec,
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Kolumbijski karteli šalju svoje narkose u Ukrajinu. Žele naučiti ratovati s dronovima
Foto: X/Screenshoot
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Kolumbijske kriminalne organizacije i ilegalne oružane skupine pokušavaju poslati borce u Ukrajinu kako bi stekli napredne vještine ratovanja bespilotnim letjelicama te ih kasnije koristili protiv kolumbijske vojske

Kolumbijski vojnik koji služi u ukrajinskoj vojsci nedavno je došao do uznemirujućeg otkrića: nekoliko njegovih suboraca iz Kolumbije koji su se htjeli pridružiti borbi imalo je veze s kriminalnim organizacijama u domovini. 

Nakon što su te veze otkrivene, provjereni su i vraćeni kući“, izjavio je Taras Paljanica (Taras Palianytsia), časnik u regruterskom centru ukrajinskog Ministarstva obrane za strane dobrovoljce. 

No, prema izvješću Financial Timesa objavljenom u četvrtak, ovo nije bio izoliran slučaj. Dokazi prikupljeni tijekom protekle godine upućuju na to da kolumbijske kriminalne organizacije i ilegalne oružane skupine pokušavaju poslati borce u Ukrajinu kako bi stekli napredne vještine ratovanja bespilotnim letjelicama te ih kasnije koristili protiv kolumbijske vojske.

„Programi regrutiranja vrlo su sofisticirani, a ono što me najviše brine jest razina stručnog znanja koje stječu“, rekao je za list jedan kolumbijski humanitarni radnik u Ukrajini koji je želio ostati anoniman.

„Bivši paravojnici, bivši gerilci i bivši vojnici ovdje se bore i zajedno uče upravljati dronovima.“ U borbi protiv gerilskih skupina i narko-kartela koji djeluju u zabačenim džunglama i planinskim predjelima, vlada u Bogoti nekoć se mogla gotovo u potpunosti osloniti na svoju kontrolu neba. Tu se prednost više ne može uzimati zdravo za gotovo.

„Industrija dronova je eksplodirala, a kriminalci su prilagodili tu tehnologiju za napade“, izjavio je odlazeći kolumbijski ministar obrane Pedro Sánchez, general zračnih snaga.

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Ovaj je razvoj događaja opisao kao „ozbiljan izazov zračnoj nadmoći na bojnom polju“. Prema podacima kolumbijskog Ministarstva obrane, ilegalne oružane skupine izvele su 264 napada dronovima tijekom 2024. i 2025. godine.

Većina je uključivala jeftine komercijalne dronove prepravljene za nošenje eksploziva ili njegovo bacanje na vojnike, vojne položaje i druge objekte.
Napadi su pripisani prvenstveno Nacionalnoj oslobodilačkoj vojsci (poznatoj kao ELN) i odcijepljenim frakcijama Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC), nekada najveće pobunjeničke organizacije u zemlji.

Službeni podaci pokazuju da je u napadima poginulo 15 vojnika, dok ih je još 153 ranjeno, a mnogi od tih napada dogodili su se u područjima džungla i planina gdje se uzgaja koka, biljka od koje se proizvodi kokain.

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