Kolumna Ivana Pandžića: Rizik za gospodarstvo je ipak manji nego nakon ruske agresije

Ivan Pandžić
Foto: Dado Ruvic

Plina i nafte ima, dobavni pravci izvan zahvaćenog područja su dostupni i sigurni. Primjerice, Hrvatska plin nije već tri godine kupovala iz Katra, koji je sad zatvoren za izvoz kroz Hormuški tjesnac

Rat na Bliskom istoku značajno diže cijene plina i nafte, a onda bi posljedično mogla poskupjeti i električna energija. Svi se sjećamo spirale nakon ruske agresije na Ukrajinu prije četiri godine koja se nastavila na već pokidane lance dostave zbog COVID-a. Rezultat je bila inflacija i recesija u cijeloj Europi, a Hrvatska je još i prilično dobro prošla.

