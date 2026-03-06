Plina i nafte ima, dobavni pravci izvan zahvaćenog područja su dostupni i sigurni. Primjerice, Hrvatska plin nije već tri godine kupovala iz Katra, koji je sad zatvoren za izvoz kroz Hormuški tjesnac
Kolumna Ivana Pandžića: Rizik za gospodarstvo je ipak manji nego nakon ruske agresije
Rat na Bliskom istoku značajno diže cijene plina i nafte, a onda bi posljedično mogla poskupjeti i električna energija. Svi se sjećamo spirale nakon ruske agresije na Ukrajinu prije četiri godine koja se nastavila na već pokidane lance dostave zbog COVID-a. Rezultat je bila inflacija i recesija u cijeloj Europi, a Hrvatska je još i prilično dobro prošla.
