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OPASNI VIRUSI PLUS+

Komarac žute groznice opasniji je i od virusa Zapadnog Nila! Stručnjaci: 'Još nije tu, ali...'

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Komarac žute groznice opasniji je i od virusa Zapadnog Nila! Stručnjaci: 'Još nije tu, ali...'
Foto: 123RF
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Ova se vrsta komarca hrani gotovo isključivo na ljudima, a prenosi opasne viruse iz tropskih i južnih krajeva

Sve toplije zime i promjene klimatskih uvjeta ne utječu samo na temperature koje osjećamo nego i na širenje zaraznih bolesti. Pojava virusa Zapadnog Nila u Hrvatskoj ponovno je aktualizirala pitanje možemo li u budućnosti očekivati i viruse koje smo dosad povezivali uglavnom s tropskim i južnim krajevima, poput denge, chikungunye i Zike.

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