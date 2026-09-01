Ova se vrsta komarca hrani gotovo isključivo na ljudima, a prenosi opasne viruse iz tropskih i južnih krajeva
OPASNI VIRUSI PLUS+
Komarac žute groznice opasniji je i od virusa Zapadnog Nila! Stručnjaci: 'Još nije tu, ali...'
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Sve toplije zime i promjene klimatskih uvjeta ne utječu samo na temperature koje osjećamo nego i na širenje zaraznih bolesti. Pojava virusa Zapadnog Nila u Hrvatskoj ponovno je aktualizirala pitanje možemo li u budućnosti očekivati i viruse koje smo dosad povezivali uglavnom s tropskim i južnim krajevima, poput denge, chikungunye i Zike.
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