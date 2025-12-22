Obavijesti

TRAJE OČEVID

Kombi u Novoj Gradiški naletio na dvije žene. Završile u bolnici

Piše Luka Safundžić,
Kombi u Novoj Gradiški naletio na dvije žene. Završile u bolnici
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policija je potvrdila da ima informacija o prometnoj nesreći. Dvije žene su završile u novogradiškoj bolnici...

U ranim jutarnjim satima u ponedjeljak u Novoj Gradiški došlo je do prometne nesreće na raskrižju ulica Potočna i Zrinskih, gdje je teretno vozilo (kombi) naletjelo na dvije ženske osobe, potvrdila je brodsko-posavska policija.

Na mjesto događaja izašli su djelatnici Hitne medicinske službe koji su ozlijeđene osobe prevezli u Opću bolnicu u Novoj Gradiški radi pružanja liječničke pomoći. 

Iz policije kažu i kako je očevid, nakon kojeg će biti poznato više informacija o okolnostima nesreće, u tijeku.

