Policija je potvrdila da ima informacija o prometnoj nesreći. Dvije žene su završile u novogradiškoj bolnici...
Kombi u Novoj Gradiški naletio na dvije žene. Završile u bolnici
U ranim jutarnjim satima u ponedjeljak u Novoj Gradiški došlo je do prometne nesreće na raskrižju ulica Potočna i Zrinskih, gdje je teretno vozilo (kombi) naletjelo na dvije ženske osobe, potvrdila je brodsko-posavska policija.
Na mjesto događaja izašli su djelatnici Hitne medicinske službe koji su ozlijeđene osobe prevezli u Opću bolnicu u Novoj Gradiški radi pružanja liječničke pomoći.
Iz policije kažu i kako je očevid, nakon kojeg će biti poznato više informacija o okolnostima nesreće, u tijeku.
