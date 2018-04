Kombijem pokosio ljude: 'Gazio je sve što mu je bilo na putu'

Vozač bijelog kombija zaletio se u ljude u Torontu, javlja cbc.ca.

A van struck multiple pedestrians on a busy street in Toronto, police say https://t.co/R2kMMJueIP pic.twitter.com/IeVIQec8QO



Kombi se u 13.30 sati po lokalnom vremenu u ulici Yonge, nedaleko avenije Finch, popeo na pločnik i 'pokosio' pješake koji su hodali po njemu. Nakon što je udario pješake, kombi se brzo udaljio s mjesta događaja no ubrzo je uhićen, javlja AP.

Arrest of alleged driver of white van in Toronto incident. Yonge and Finch. One eye witness says the driver appeared to be Middle Eastern. #Canada pic.twitter.com/mkEaLJaKVM