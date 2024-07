Kome bi odgovarala Trumpova smrt na predizbornom skupu? (Ne onome za koga se to misli.)

Dan nakon što je proživio i preživio politički atentat u kojem je jedan njegov obožavatelj izgubio život, a dvoje je teško ranjeno, Donald Trump nastavio je sa svojim redovnim predizbornim aktivnostima.

Otišao je na partiju golfa.

Bez bandaže na prostrijeljenom uhu, bez vidljivih trauma u ponašanju, bez sućuti prema poginulim fanovima.

Amerika je na rubu raspada, na rubu građanskog rata i na rubu diktature, a Trump je sjeo u autić i odvezao se na golf teren. Kao i svakoga dana prethodnih mjeseci kad je jedine pauze u igranju golfa popunjavao odlascima na suđenja i nesuvislim izbornim skupovima.

Što bi se dogodilo da je Trump stradao od ruke 20-godišnjeg Republikanca s jurišnom puškom AR 15? I još važnije, kome bi odgovarala Trumpova smrt?

Biden ili Republikanac?

Nitko od onih koji bi to navodno željeli ili za to se zalagali, one koje Trump predstavlja kao svoje neprijatelje - migranti, Meksikanci, liberali, antifa, ljevičari, gejevi... popisu nema kraja - nisu stajali iza ovog atentata, već je pušku u rukama držao onaj koga bi se svrstalo u krug njegovih obožavatelja.

Je li Joe Biden stajao iza atenata? Predsjednik kojemu se Trumpova desnica ruga da je dementan, senilan i nesposoban?

Identitet atentatora malo je zbunio Trumpove pomagače koji se sada muče pronaći nekog drugog krivca za napad, umjesto onog tko je, zahvaljujući Republikancima, bio dovoljno star da kupi pušku, ali ne i pivo.

No Trump je preživio, pokupio svoje cipele, podigao šaku, dao napraviti tisuće majica sa slavnom fotografijom i nastavio s kampanjom. Premda je posve jasno da on ne vodi kampanju, već kampanja vodi njega.

I upravlja njime.

Maskota fašizma

Trump je odavno postao figura, maskota ekstremističkog, rasističkog, protofašističkog pokreta, korisni idiot specijalnih interesa koji se Trumpom služe za ostvarenje svojih ciljeva, među kojima prednjače Vladimir Putin i američki milijarderi, poput Elona Muska.

Za sve druge, pogotovo za njegove bivše suradnike iz Bijele kuće, Trump je zapravo beskorisni idiot.

On nije ideolog, organizator, inicijator, mastermind, aktivist, radikal, nije čak ni političar. Tek propali biznismen koji u utrci za Bijelu kuću očajnički traži spas od odlaska u zatvor za sva moguća kaznena djela.

No Trump je u svemu tome izrastao u vođu kulta u zemlji koja generacijama traga za kultovima, među ljudima koji vape za vođom i spasiteljem, zašto ne i diktatorom, traže nekoga tko će utjeloviti njihove najmračnije strasti i artikulirati najgore strahove.

On je katalizator za mržnju, za radikalizam, za rasizam, šovinizam, ksenofobiju, mizoginiju, bjelačku mačističku dominaciju.

Prazna ploča

On je prazna ploča na koju su Amerikanci upisivali svoje želje, poruke, strahove i gnjev, a specijalni interesi dopisivali svoje političke programe i akcijske planove.

Donald Trump, propala zvijezda reality showa izrasla u političkog aktera u zemlji koja pati za celebrityjima, ustoličio se kao ikona i tetovaža, ali Trump to nije stvorio, niti će s Trumpom to tako lako nestati.

Njegova smrt mogla je čak dati snagu tom pokretu koji bi živio od te žrtve i parazitirao na toj žrtvi, a koja bi na njegovo mjesto postavila nekog jednako manipulativnog i beskupuloznog, ali možda pametnijeg i stoga opasnijeg.

Kao što Joe Biden nije samo jedan predsjednik, već čitava administracija, tako ni Donald Trump nije istaknuti lider, već čitava organizacija koja se poput karcinoma širi američkom politikom i društvom.

Projekt 2025

Ona u pozadini Trumpovih eskapada priprema fašistički Projekt 2025 u koji je upisan zastrašujući scenarij za američku, a i svjetsku, noćnu moru. Od zabrane pobačaja i protjerivanja migranata, pa sve do uhićenja knjižničara koji izdaju zabranjene knjige.

U takvoj Trumpovoj Americi "Sluškinjina priča" izgledala bi kao dokumentarac.

Kome bi onda odgovarala Trumpova smrt, kad s Trumpom ne bi nestao pokret koji je bivšeg američkog predsjednika iskoristio za instaliranje konzervativnih sudaca u Vrhovni sud, za udar na ljudska prava, za promociju krajnje konzervativne agende, za širenje nasilja i sijanje kaosa, a onda i za konkretno razbijanje NATO saveza i pomaganje Vladimiru Putinu?

Trump je nakon gubitka prošlih izbora bio spreman srušiti Kongres, ubiti svog potpredsjednika, lažirati rezultate, uništiti demokraciju, a sada u drugom pokušaju prijeti još destruktivnijom i pogubnijom retorikom, najavljujući "krvoproliće" ako izgubi, prijeteći "osvetom i iskupljenjem" i obećavajući da će biti "diktator od prvog dana".

Smrt demokracije

I to ne želi samo on. To žele milijuni njegovi sljedbenika. To žele svi svjetski diktatori koji čekaju smrt američke demokracije. To žele veliki biznismeni željni izrabljivanja i profita.

I zato njegova smrt u ovoj kritičnoj fazi rastakanja američkog društva ne bi faktički promijenila ništa. Osim što bi promijenila stvari nagore. Sve mračne, destruktivne sile sakrile bi se iza njegove tragedije i napajale njegovom smrću.

Upravo zato je Joe Biden nakon atentata čak u dva navrata, u izjavi pred novinarima i večernjem obraćanju američkoj javnosti, učinio sve da stiša strasti, spusti temperaturu i poništi političke efekte tog čina.

Građanski rat

Možda bi tek odlazak Donalda Trumpa u zatvor ili u mirovinu ispuhao strasti obožavatelja i poremetio planove njegovih trbuhozboraca, ali smrt na političkom skupu izlio bi cisternu benzina na već razbutalu vatru destrukcije.

Bila bi to uvertira u građanski rat.

Neprijatelj američke demokracije nije samo Donald Trump i možda je to najmanje Donald Trump. To su svi oni koji ga podržavaju, njime se služe, pomoću njega manipuliraju, uz njega se koriste.

A on će nastaviti s partijama golfa, nesuvislim, dementnim, huškačkim skupovima i održavanjem nade da će se domoći Bijele kuće prije nego što završi u zatvoru.

Ostali će, pa čak i liberalni mediji i uspaničeni Demokrati, za to vrijeme odrađivati kampanju za njega.