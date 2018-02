'Kome će se ovih dana reći zbogom i na koliko jezika...?'

- Kome će se ovih dana reći zbogom? Na koliko jezika?, upita je Božo Petrov (Most) nakon stanke u Saboru.

- Imate tri izbora. Možete reći zbogom mladima, možete reći zbogom odgovornima za kaos u Agrokoru ili možete sebi jer ste te postavili. Budući da sebe uvijek stavljate na prvo mjesto, očito sumnjam da ćete dati ostavku radi onoga što ste napravili. Onima koji su stvorili kaos u Agrokoru, a tu prvenstveno mislim na potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić i premijera Andreja Plenkovića, o njima ovisite jer bez njih ni vas ne bi bilo pa i ta mogućnost otpada.

Danas govorite zbogom, goodbye, auf wiedersehen, adio, na svidanje - poručio je čelnik Mosta vladajućima sa saborske govornice. Iako bi kaže, vladajući voljeli da šuti poručio im je kako d toga neće doći te je poručio da će javnost cijelo vrijeme podsjećati što se događalo u Agrokoru.

Podsjetio je kako vladajući nisu htjeli čuti za Agrokor dok ih Most nije prisilio da otvore tu temu u Vladi.

- Uveli ste roll up model i zbog toga stvorili toliko ogromne kredite u Agrokoru da vam ne može pasti na pamet da smijenite Antu Ramljaka, vi ste doveli strvinarski fond za čije vlasništvo ni ne znate čije je. Vi ste ukinuli istražno povjerenstvo da ne bi se slučajno čulo tko je, kako je pomogao Ivici Todoriću da stvori ovakav Agrokor. Vi danas dajete milijunske iznose svojim savjetnicima po Agrokoru. I zbog toga što vas nije briga danas u kaosu i stihiji je prepušteno vlasništvo i upravljanje desecima tisuća poljoprivrednih hektara izvora pitke vode, dok vi pričate o stabilnosti - pobrojao je Petrov.

Upitao je vladajuće što planiraju promijeniti.

- Jel vi stvarno mislite da su se ljudi koji su na trgu devedesete pjevali i nakon toga išli na prve crte bojišnice, borili za hajde daj zdrpi, samo da pare ili su se borili za pravednu Hrvatsku koja će biti mjeri svih, a ne po mjeri partijskih elita. Hrvati se nisu borili za ovakvu Hrvatsku, da nekakvi Škegre, Linići, Dalići, Plenkovići, Čačići i slični govore da su više milijunski iznosi savjetnika OK, da su strvinarski fondovi OK, da je rasprodaja Hrvatske OK, djeca moraju ići van iz Hrvatske. Kad je dosta? - zaključio je čelnik Mosta.

Romana Jerković: Zdravstvo ne stagnira već nazaduje

Romana Jerković (SDP) progovorila je o "zabrinjavajućem nagomilavanju problema u zdravstvu" te upozorila da sustav ne samo da stagnira već i nazaduje. Argument za te tvrde joj je i izvješće Europskog zdravstvenog potrošačkog indeksa prema kojem smo pali po kvaliteti i dostupnosti zdravstvene zaštite.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Rastu liste čekanja, građani sve teže dolaze do usluga bolničkih specijalista, duže se čekaju operacije ali i pretrage kao što su magnetna rezonanca ili CT - pobrojala je SDP-ovka.

Upozorila je i na zabrinjavajuće visoku smrtnost od raka u Hrvatskoj ističući kako je preživljavanje onkoloških bolesnika značajno je manje u Hrvatskoj nego u EU. Kada je riječ o srčanom infarktu i moždanom udaru u Hrvatskoj je očekivani životni vijek za više od tri godine ispod prosjeka EU, stope smrtnosti od bolesti krvožilnog sustava su gotovo dvostruko veće od prosjeka EU.

- Zašto u Hrvatskoj su teže dostupni lijekovi za rak, za reumatoidni artritis? Zašto imamo sagu o skupim lijekovima, zašto se sve to skupa lomi preko leđa bolesne djece? Zašto smo na začelju iza Crne Gore, iza Slovenije, iza Srbije? I onda svemu ovome moramo još dodati i veliko nezadovoljstvo zdravstvenih radnika, ne samo liječnika, svih zdravstvenih radnika koje ih tjera da napuste svoju zemlju - navela je.

Jerković je navela kako je ključni razlog zašto napuštaju Hrvatsku nezadovoljstvo uvjetima i upravljanjem u sustavu zdravstva.

- Hrvatsku je napustio 551 liječnik od kada smo ušli u EU, 1454 liječnika su podnijela zahtjev. U ovom trenutku mi imamo 2.000 manje liječnika specijalista, u ovom trenutku 151 tim primarne zdravstvene zaštite je bez nositelja. Pitanje je do kada ćemo stajati skrštenih ruku? - upitala je.

Navela je kako je financiranje zdravstva bio problem svim ministrima, ali sui se na neki način bavili tim problemom, reformama, krpali su rupe, sanirali su bolnice.