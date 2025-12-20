Obavijesti

UMRLO ŠESTERO LJUDI

Komemoracija u Magdeburgu: Godinu dana nakon krvavog napada na Božićni sajam

Piše HINA
Njemački kancelar Merz i premijer Saska-Anhalta odali počast žrtvama, među kojima je bio i devetogodišnji dječak

U njemačkom gradu Magdeburgu u subotu je održana komemoracija za žrtve napada na Božićni sajam, koji se dogodio prije godinu dana i u kojom je ubijeno šest osoba, a preko 300 njih je ozlijeđeno.

„Danas žalimo zajednički, ali s vama dijelimo i srdžbu i ljutnju zbog ovoga što se dogodilo“, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz obraćajući se okupljenima u katedrali grada Magdeburga, gdje se održala komemoracija.

Merz je rekao kako će njemačka vlada „uvijek biti“ uz žrtve napada.

„Mi oplakujemo svaki pojedinačni izgubljeni život i mislim na svakog tko nosi psihički i fizički teret“, rekao je Merz.

"Počinitelj nije ubio našu volju. Zato je dobro da se Božićni sajam održava i ove godine“, rekao je premijer savezne pokrajine Saska-Anhalt, Reiner Haseloff.

Božićni sajam u Magdeburgu i ove je godine otvoren, ali pauzira s aktivnostima na današnju godišnjicu napada.

Na komemoraciji su govorili i liječnici hitne pomoći koji su pomagali nakon napada, kao i rodbina ubijenih.

Protiv osumnjičenog počinitelja od početka studenog vodi se sudski proces u Magdeburgu. Taj 51-godišnji liječnik iz Saudijske Arabije se tijekom suđenja nije izjasnio o motivu napada koji se dogodio u večernjim satima 20. studenog prošle godine kada se osumnjičeni iznajmljenim terenskim vozilom zaletio u prostor Božićnog sajma.

Među ubijenim posjetiteljima sajma je i devetogodišnji dječak.

Tužiteljstvo za sada ne polazi od islamističkog motiva napada. Talb A. se prije napada na društvenim mrežama profilirao kao kritičar islama.

Nakon napada u Magdeburgu u Njemačkoj se razvila rasprava o mjerama sigurnosti na božićnim sajmovima, koje su već jednom pojačane nakon napada na Božićni sajam u Berlinu 2016.

Iako je počinitelj napada u Magdeburgu legalno boravio u Njemačkoj i bio zaposlen kao liječnik, nakon ovog napada se produbila i rasprava o ograničavanju migracija.

