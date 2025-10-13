Komercijalni smještaj s manje stranih i više domaćih noćenja

U komercijalni smještaj u ovogodišnjem kolovozu došlo je 4,7 milijuna turista ili 0,5 posto više nego u prošlogodišnjem, dok je 26,7 milijuna noćenja za 1,7 posto manje, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS), prema kojima su domaći turisti u tom mjesecu ostvarili više noćenja, a strani manje. Domaćih je turista u kolovozu u komercijalnom smještaju boravilo 466 tisuća ili 4,4 posto više nego u istom mjesecu lani, a za gotovo tri posto, na 2,3 milijuna porasla su im noćenja.

Stranih turista došlo je 0,1 posto više ili 4,2 milijuna, ostvarivši 24,4 milijuna noćenja, što je za 2,2 posto manje.

Prema vrsti komercijalnih smještajnih objekata, i u kolovozu ove godine najviše noćenja ili 15 milijuna, što je i 56 posto od ukupnih noćenja, ostvareno je u skupini odmarališta i sličnih objekata za kraći odmor, ali i 2,6 posto manje nego u lanjskom kolovozu.

U toj vrsti smještaja je i dalje najveći udjel kreveta od ukupnih 1,1 milijuna i to od 61,2 posto, sa 681 tisućom kreveta, čija je prosječna popunjenost u kolovozu iznosila 71 posto.

Kampovi su na drugom mjestu sa 6,5 milijuna noćenja u kolovozu ili 2,1 posto manje nego u istom mjesecu lani, a drugi su i po udjelu od 23,1 posto stalnih kreveta u ukupnom broju, u kojima je prosječna popunjenost bila 82 posto.

Hoteli i sličan smještaj su na trećem mjestu s 5,2 milijuna noćenja, čime su jedina brojnija vrsta komercijalnog smještaja u plusu u odnosu na lanjski kolovoz, od 1,2 posto, a imali su i najveću prosječnu popunjenost kreveta, iznad 97 posto, uz i dalje najmanji udjel u ukupnom broju kreveta, od 15,6 posto.

Nijemci prednjače

Među stranim turistima, Nijemci su zadržali prvo mjesto u kolovozu s 26,3 posto od ukupnih noćenja ili 6,4 milijuna, što je za gotovo 6 posto bilo manje nego u kolovozu prošle godine.

Na drugom su mjestu noćenja turista iz Poljske, koji su time i prvi puta iza Nijemaca, a prije Slovenaca i Austrijanaca, nakon kojih po noćenjima slijede turisti iz Italije, Mađarske, Češke, Slovačke i te Nizozemske.

Poljaci su od svih njih jedini ostvarili i porast noćenja u kolovozu u odnosu na prošlogodišnji, od 7,3 posto, dok su minusi noćenja iz Austrije oko tri posto, iz Češke oko 4,5 posto, iz Italije 3,4, Mađarske 6,1, Nizozemske 10,6, Slovačke oko četiri te iz Slovenije oko jedan posto.

Po hrvatskim regijama/županijama, Istra je i u kolovozu ove godine imala najviše noćenja, osam milijuna ili 30 posto od ukupnih u Hrvatskoj, ali i oko dva posto manje nego u kolovozu prošle godine.

Druga je Splitsko-dalmatinska županija, s 5,4 milijuna noćenja ili jedan posto manje nego u lanjskom kolovozu, a treća Primorsko-goranska županija, sa 4,6 milijuna noćenja ili četiri posto manje.

Gledano po destinacijama, u kolovozu je Biograd na Moru bio najtraženiji među domaćim turistima, čime je ispred Crikvenice i Vodica, dok su strani turisti najviše birali Rovinj te Medulin, Poreč, Dubrovnik i Umag.