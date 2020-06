Komičari, pjevači, povratnici: Tko to sve želi biti zastupnik?

Most se, među ostalim, pojačao sa supružnicima Raspudić, ali i vjeroučiteljem Marinom Miletićem. U Sabor žele i frontmen grupe Hladno pivo Mile Kekin te njegova supruga, koji izlaze s koalicijom Možemo!

<p>Ususret parlamentarnim izborima na sceni se okuplja šaroliko društvo. Za povjerenje birača borit će se neka sasvim nova lica, komičari i zabavljači, a aktivirala su se i neka stara lica. </p><p><strong>Pogledajte video: Neradna nedjelja kao prvi jak predizborni potez</strong></p><p>- Svi ti ljudi dobri su kao zastavice za mahanje, odnosno privlačenje pozornosti, no teško će oni koji su ‘ugostili’ nezavisne kandidate, koji su se brendirali u javnosti, držati pod kontrolom - kazao je analitičar Božo Skoko napominjući da će oni svakako biti dodana vrijednost u kampanji.</p><p>HDZ, kako stvari stoje, većinu mjesta na listama ostavio je za svoje ljude. Listu će “podebljati” tek s bivšom europarlamentarkom i HSS-ovkom Marijanom Petir i vjerojatno Darijem Hrebakom (HSLS). Analitičari procjenjuju da su se na ovakav potez odlučili zbog ranijeg lošeg iskustva. Naime, na prošlim izborima, zahvaljujući HDZ-u, u Sabor su ušli Hrvoje Zekanović, Zlatko Hasanbegović i Bruna Esih, a kasnije su im okrenuli leđa. Sad Hasanbegović i Zekanović u lov na novi mandat idu preko Miroslava Škore, dok će Bruna Esih do fotelje pokušati doći u kombinaciji s HSP-om. SDP je okupio partnere koji su se od njega udaljili kad ih je tresla unutarstranačka kriza. Riječ je o HSS-u, Glasu, HSU. Pridružio im se i Goran Aleksić (Snaga), koji je na prošlim izborima bio sa Živim zidom, a od danas su s njima i IDS te PGS.</p><p>Ako je suditi prema posljednjim istraživanjima, sinergijski učinak je izostao, a analitičar Žarko Puhovski napominje da prema anketama su sami bili jači nego danas s partnerima. </p><p>Na Škorinim listama do mandata sad žele ranije spomenuti Hasanbegović i Zekanović, a tu su i Željko Pervan, Davor Dretar Drele, bivši Mostov ministar Slaven Dobrović, nesuđena ministrica Ružica Vukovac, ali i Stjepo Bartulica, koji je savjetovao bivšeg premijera Tihomira Oreškovića i bivšeg predsjednika države Ivu Josipovića.</p><p>Most se, među ostalim, pojačao sa supružnicima Raspudić, ali i vjeroučiteljem Marinom Miletićem. U Sabor žele i frontmen grupe Hladno pivo Mile Kekin te njegova supruga, koji izlaze s koalicijom Možemo!, ali i bivši SDP-ovac Bojan Glavašević. Bivši SDP-ovac i ministar Mirando Mrsić (Demokrati) na izbore ide s Laburistima, a pridružio im se i Damir Kajin. Po novi mandat ide i Ivan Pernar. Tko će s kim na izbore, probajte povezati u kvizu.</p>