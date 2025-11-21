Obavijesti

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU PLUS+

Komora arhitekata: Otvara se prostor za stihijsku gradnju

Piše Snježana Krnetić,
Mogli bismo imati ozbiljne prostorne, društvene i financijske štete • Umanjuje se uloga županija, gradova i općina • Ministar Bačić uzvraća: ‘Štitimo prostor!’

Predloženi Zakon o prostornom uređenju ne pruža adekvatne odgovore za aktualne potrebe sustava prostornog uređenja, upozorila je Hrvatska komora arhitekata saborske zastupnike, koji su u utorak navedeni prijedlog glasovima saborske većine poslali u drugo čitanje. U svom dopisu upozorili su da zakon sadrži niz stručno neopravdanih odredbi, a izdvojili su samo neke od glavnih nedostataka za koje "stručno ocjenjuju da bi mogli izazvati ozbiljne prostorne, društvene i financijske štete za općine, gradove, županije i Hrvatsku". Upozorili su na slabljenje nadležnosti lokalne i regionalne samouprave u planiranju prostora napominjući kako se ključne odluke oduzimaju županijama, gradovima i općinama, a to je suprotno Ustavu, europskim stečevinama i struci.

