Komora arhitekata: Otvara se prostor za stihijsku gradnju

Predloženi Zakon o prostornom uređenju ne pruža adekvatne odgovore za aktualne potrebe sustava prostornog uređenja, upozorila je Hrvatska komora arhitekata saborske zastupnike, koji su u utorak navedeni prijedlog glasovima saborske većine poslali u drugo čitanje. U svom dopisu upozorili su da zakon sadrži niz stručno neopravdanih odredbi, a izdvojili su samo neke od glavnih nedostataka za koje "stručno ocjenjuju da bi mogli izazvati ozbiljne prostorne, društvene i financijske štete za općine, gradove, županije i Hrvatsku". Upozorili su na slabljenje nadležnosti lokalne i regionalne samouprave u planiranju prostora napominjući kako se ključne odluke oduzimaju županijama, gradovima i općinama, a to je suprotno Ustavu, europskim stečevinama i struci.

