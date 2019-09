Komplicirana akcija HGSS-a: 'Padali smo s nogu od umora'

U subotu u kasnim noćnim satima HGSS Stanica Split je dobila dojavu o nezgodi trojice talijanskih državljana kojima je automobil sletio s protupožarnog puta iznad Podstrane između Splita i Omiša. Prednji i zadnji kotač su ostali u zraku dok je automobil donjim dijelom kabine nasjeo na nasipu.

Odmah nakon dojave započela je akcija izvlačenja ali zbog tehničkih teškoća i složenosti operacije sve se moralo odgoditi za sljedeći dan. Talijani su sinoć bili zbrinuti, a u nedjelju se nastavilo s izvlačenjem vozila.

Foto: HGSS

Ni jedna druga služba spašavanja nije mogla pristupiti mjestu nezgode. Akciju su uspješno dovršili u 13 sati u nedjelju.

- Radilo se o tri talijanska turista, dva starija muškarca i jedna žena. Oni su išli na penjalište na Perun sa svojim vozilom i sletjeli s makadama podno Perunskog grebena tako da su im oba bočna kotača bila u zraku. Auto je bilo doslovno na vagi. Na teren sam prvo izašao ja, po dojavi centra 112, jer je prvo pozvana vučna služba. Međutim, vučna služba nije mogla uopće pristupiti tamo jer je bio jako težak teren, a potom su zvali nas. Na terenu sam bio s privatnim autom koje je potpuno opremljeno s vitlom i ostalom tehnikom. Čitavo vrijeme sam ga pokušavao izvući, od 12 do 20 sati. Došlo je još kolega da pomogne jer se vitlo pokvarilo, međutim vozilo je toliko zapelo da nije bilo moguće dovršiti akciju. Dogovorili smo se odgoditi akciju, riješiti turistima smještaj u Podstrani i nastaviti s poslom u 8 ujutro, sa više vozila i više ljudi – rekao je Mladen Palinić, član HGSS-a za Dalmaciju Danas.

Foto: HGSS

- Ujutro je krenulo nas četvero s tri terenska vozila. Imali smo tri specijalne dizalice, dva vitla i još opreme. Vlasnik vozila je krenuo s nama, da promatra akciju i potpiše ugovor jer su postojale vrlo velike šanse da dođe do nekakvog oštećenja. Izvlačenje je trajalo od 8 do 13 sati i to je bila jedna od naših najzahtjevnijih akcija, fizički i tehnički. S tri dizalice smo ga navlačili da bi ga mogli dići na cestu, koristili smo vitlo i razne tehnike i uspjeli smo ga izvući uz iznimne napore. Ljudi su doslovno pali s nogu od umora - rekao je Palinić.

Dodao je da su turisti bila jako zadovoljni, grlili su ih i ljubili. Bili su oduševljeni time što su članovi HGSS-a volonteri i ne naplaćuju svoje usluge.