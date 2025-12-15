Komšić našao kandidata za svog nasljednika, nižu se reakcije

Stranka Demokratska fronta (DF) odlučila je istaknuti Slavena Kovačevića, savjetnika Željka Komšića, kao kandidata za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda na izborima koji su u BiH planirani za listopad 2026. a ta je odluka odmah naišla na na osude zbog plana da se time nastavi s preglasavanjem Hrvata. Takvu odluku u nedjelju je donijelo predsjedništvo DF-a kojega vodi Komšić, aktualni član državnog vrha koji je do sada četiri puta biran na tu dužnost pretežito glasovima Bošnjaka.

Kovačević (53) je sada na poziciji Komšićevog savjetnika za pravna pitanja a u ranije je jednom bio na izbornim listama i to na lokalnim izborima 2012. godine kada je bio vijećnik u općinskom vijeću općine Centar Sarajevo i zastupnik u gradskoj skupštini.

U središte pozornosti ipak je dospio kada je Europskom sudu za ljudska prava (ECHR) podnio tužbu protiv BiH, ustvrdivši da su mu biračka prava neopravdano ograničena time što kao osoba s prebivalištem u Federaciji BiH ne može po slobodnom izboru glasati za nekog od tri člana Predsjedništva BiH kao i za zastupnike u Domu naroda parlamenta BiH.

U taj se slučaj umiješala i Hrvatska s obzirom da Kovačević ima hrvatsko državljanstvo a ECHR je tužbu odbacio i u presudi konstatirao kako je Kovačević tijekom postupka na neprimjereni način pokušao utjecati na suce i donošenje odluke.

Na isticanje Kovačevićeve kandidature osudom je u ponedjeljak reagirala bošnjačka stranka Narod i pravda (NiP), koju vodi aktualni ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.

Istaknuli su kako je to samo još jedna potvrda da DF manipulira stvarnom diskriminacijom sa kojom se suočavaju građani BiH koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda.

Ocijenili su i kako je Kovačević grubo slagao ECHR jer se ranije, kada je biran u gradsko vijeće Sarajeva, izjašnjavao kao Hrvat te da je u ovom slučaju DF ponovo nastupio kao stranka koja manipulira etničkom pripadnošću.

"Dokazuje to i cijela epopeja sa Slavenom Kovačevićem i činjenicom da čas jeste Hrvat čas nije. Tek ostaje da se utvrde stvarni motivi i pozadina takvog rušilačkog pohoda na ideju izgradnje pravednijeg sistema", reakcija je NiP-a na kandidaturu Kovačevića.