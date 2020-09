Komšić o Milanoviću: Dovoljno govori njegov susret s Dodikom

<p>Nakon <strong>Lukašenka</strong>, <strong>Milanović </strong>je jedini predsjednik neke države koji je nasamo primio Dodika. To dovoljno govori i o jednom i drugom, izjavio je <strong>Komšić </strong>u Sarajevu nastavljajući polemizirati o smislu i svrsi Dodikova posjeta Zagrebu odnosno susretu s predsjednikom Milanovićem i premijerom <strong>Andrejem Plenkovićem</strong>.</p><p>Komšić je ovo kazao nakon što je Dodik ranije tijekom dana u Zagrebu za medije iz Republike Srpske kazao da je u Hrvatsku došao upozoriti na činjenicu da se u BiH ne poštuje Daytonski sporazum a da su najodgovorniji za njegovo kršenje dosadašnji visoki predstavnici međunarodne zajednice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milorad Dodik nakon sastanka s Plenkovićem</strong></p><p>- Konstitutivnost (naroda) se ne poštuje. To se najbolje vidi iz toga što se hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić sve ovo vrijeme ne bavi nijednim pitanjem i problemom koji se odnosi na Hrvate - kazao je Dodik.</p><p>Komšić je svom kolegi iz državnog vrha BiH ubrzo odgovorio konstatacijom da je inzistiranje na konstitutivnosti "sovjetski koncept rješavanja nacionalnog pitanja, koji je u EU potpuno, kao nazadan, odbačen".<br/> <br/> - U Europskoj uniji sve su države građanske i ne poznaju nikakvu konstitutivnost. Bosna i Hercegovina teži EU, odnosno ukidanju te konstitutivnosti i ja to podržavam, unatoč otporima Zagreba - izjavio je Komšić.</p><p>On i bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović ranije tijekom dana upozorili su da se Dodikov odlazak u Zagreb može smatrati isključivo privatnim. Dodik im je iz Zagreba poručio da je njegov posjet Hrvatskoj "služben" te da on ni Džaferoviću niti Komšiću ne brani da idu bilo kamo.</p>