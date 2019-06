Komunalac švercao migrante, u bijegu skočio u kanjon Korane

Komunalac iz Beograda, Boban S. (51), osuđen je pravomoćno prošlog tjedna na pet godina i šest mjeseci zatvora zbog šverca 24 migranta i napada na policajce.

Njega su ulovili policajci nakon bjesomučne potjere u kojoj je krijumčar umalo poginuo kad je skočio s 30 metara visine u kanjon rijeke Korane.

Da nešto nije u redu prvi su primijetili policajci iz postaje Korenica dok su dežurali u mjestu Prijeboj nedaleko od Nacionalnog parka Plitvička jezera. Zaustavili su njegov kombi Fiat Ducato srbijanskih tablica jer su sumnjali da šverca ljude. Iako je nakratko bio stao i ugasio vozilo, brzo ga je upalio i udario njim u policijski auto. Krenuo je bježati prema selu Gornji Vaganac koje se nalazi na samoj granici Hrvatske i BiH. U jednom trenutku policajac ga je uspio prestići i stati ispred njega no on se samo zabio u automobil. Nastavio je voziti prema Drežnik Gradu, skrenuo na prilaznu cestu te je u vožnji iskočio iz kombija. Ugrozio je živote migranata koji su bili u teretnom prostoru bez sjedala, pojaseva, prozora i ventilacije. Imali su sreće jer je kombi stao nakon što je udario u kameno uzvišenje.

Švercer je nastavio trčati te je uspio doći do kanjona rijeke Korane. Odlučio je skočiti u rijeku, no nije uspio doći do nje. Pao je na stijene te se teško ozlijedio.

Kako neslužbeno doznajemo, na rubu smrti dovezli su ga u bolnicu u Karlovcu. Imao je krvarenje u mozgu, probijeno plućno krilo, frakturu kostiju kralježnice, slomljenu stidnu kost te još mnoge druge ozljede. U bolnici je proveo gotovo šest mjeseci prije nego mu je uopće počelo suđenje.

Policajci su u kombiju otkrili 24 državljana Pakistana, Afganistana, Sirije i Irana koji su u Lijepu našu ušli preko zelene granice. Nakon obrade su ih vratili nazad u BiH.

Protiv Beograđanina je državno odvjetništvo podiglo optužnicu zbog počinjenja kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma te prisile prema službenoj osobi.

Tijekom suđenja se žalio kako se na sve odlučio zbog lošeg financijskog stanja.

- Žena mi je nezaposlena i nismo imali novca. Ponudili su mi da prevezem neke ljude i da će mi platiti nakon obavljenog posla - rekao je optuženi Boban. Iako nije otkriveno tko mu je bio nalogodavac te koliko su migranti platitli krijumčarima, on je od svega trebao zaraditi oko 300 eura. Očito nije znao da mu zbog toga prijeti kazna od tri do 12 godina zatvora

Općinski sud u Gospiću Bobana je nepravomoćno osudio na objedinjenu kaznu od sedam godina zatvora. Nakon žalbe, Županijski sud u Osijeku je uvažio olakotne okolnosti, neosuđivanost i tešku financijsku situaciju te mu je kazna smanjena na pet godina i šest mjeseci zatvora.