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Komunalni otpad iz Hrvatske završio u BiH. Policija pokrenula pretrese u Neumu

Piše HINA,
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Komunalni otpad iz Hrvatske završio u BiH. Policija pokrenula pretrese u Neumu
Šibenik: Velike količine smeća uz kontejnere u gradskom naselju Šubićevac | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Odlagalište Klepovica nedaleko od Neuma spominje se još iz 2007. godine, kada je Federalna uprava policije prikupljala dokumentaciju o odlaganju komunalnog otpada iz Hrvatske

Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) u utorak su započeli pretrese u Neumu zbog odlaganja komunalnog otpada iz susjednih hrvatskih općina Stona, Orebića i Janjine na obližnjem odlagalištu. 

Akcija se u Javnom poduzeću "Komunalno Neum" provodi po nalogu Posebnog odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Federalnog tužiteljstva BiH (POSKOK).

"Pretražuje se komunalno poduzeće 'Neum' u vezi s uvozom otpada iz Hrvatske u BiH. Više informacija trenutačno ne možemo iznositi", izjavila je glasnogovornica POSKOK-a Nina Hadžihajdarević.

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Odlagalište Klepovica nedaleko od Neuma spominje se još iz 2007. godine, kada je Federalna uprava policije prikupljala dokumentaciju o odlaganju komunalnog otpada iz Hrvatske. 

Nadzorom je utvrđeno da se komunalni otpad iz Stona, Orebića i Janjine odlaže na odlagalištu Klepovica na temelju ugovora između Komunalnog poduzeća "Neum" i tih općina. Preko granice su tada dnevno prolazila dva do tri kamiona s otpadom. 

Inspekcijskim pregledom utvrđene su i nepravilnosti na samom odlagalištu, među kojima nedostatak zaštitne ograde i obilaznog puta te neredovito zatrpavanje otpada.

Prema službenim podacima, otpad s Pelješca na Klepovicu se odlagao još prije rata.

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