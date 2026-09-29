Komunalni otpad iz Hrvatske završio u BiH. Policija pokrenula pretrese u Neumu

Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) u utorak su započeli pretrese u Neumu zbog odlaganja komunalnog otpada iz susjednih hrvatskih općina Stona, Orebića i Janjine na obližnjem odlagalištu.

Akcija se u Javnom poduzeću "Komunalno Neum" provodi po nalogu Posebnog odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Federalnog tužiteljstva BiH (POSKOK).

"Pretražuje se komunalno poduzeće 'Neum' u vezi s uvozom otpada iz Hrvatske u BiH. Više informacija trenutačno ne možemo iznositi", izjavila je glasnogovornica POSKOK-a Nina Hadžihajdarević.

Odlagalište Klepovica nedaleko od Neuma spominje se još iz 2007. godine, kada je Federalna uprava policije prikupljala dokumentaciju o odlaganju komunalnog otpada iz Hrvatske.

Nadzorom je utvrđeno da se komunalni otpad iz Stona, Orebića i Janjine odlaže na odlagalištu Klepovica na temelju ugovora između Komunalnog poduzeća "Neum" i tih općina. Preko granice su tada dnevno prolazila dva do tri kamiona s otpadom.

Inspekcijskim pregledom utvrđene su i nepravilnosti na samom odlagalištu, među kojima nedostatak zaštitne ograde i obilaznog puta te neredovito zatrpavanje otpada.

Prema službenim podacima, otpad s Pelješca na Klepovicu se odlagao još prije rata.