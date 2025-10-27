Komunalni redari iz Svetog Ivana Zeline ne smiju raditi jer su uhićeni: 'Pokrivat' će ih drugi

Denis D. i Davor B., komunalni redari iz Svetog Ivana Zeline, dobili su sudsku zabranu obavljanja djelatnosti jer su uhićeni pod sumnjom da su tražili mito od 26 - godišnjaka da mu ne bi napisali kaznu za izvlačenje trupaca. To su jedina dva komunalna redara u tom gradu, što znači da sad netko drugi treba raditi njihov posao.

- S obzirom na odluku kojom je privremeno onemogućeno obavljanje poslova komunalnog redarstva od strane dosadašnjih službenika, poslove komunalnog redarstva privremeno će preuzeti drugi službenici unutar upravnog odjela. Poslovi će biti raspoređeni sukladno potrebama službe i u skladu s važećim propisima, osobito Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - kažu iz grada Sveti Ivan Zelina.

Obojica su 'pala' prošli tjedan, kad je 26 - godišnjak od kojeg su tražili 1.500 eura mita, na primopredaju u kafić došao s policijom. Dvojac je od mladića tražio mito jer su ga uhvatili kako vuče trupce po cesti i uvjerili ga da je za to kazna od pet do šest tisuća eura. Uskok za njih nije tražio istražni zatvor, ali ih jesu udaljili s posla dok se stvar ne riješi kako ne bi probali opet od nekoga tražiti mito.