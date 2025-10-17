Četiri bivša ministra i Juzbašić konačno na sudu: 'Nismo krivi'

Prvi put u povijesti, na optuženičkoj klupi naći će se tri bivša ministra: Darko Horvat, Tomislav Tolušić i Josip Aladrović, te bivši potpredsjednik Vlade Boris Milošević. Tu je i Damir Juzbašić, nekoć HDZ-ov, sada nezavisni gradonačelnik Županje.

Optužnica u aferi 'Po babi i stričevima' podignuta je u listopadu 2022. godine, potvrđena je u ožujku ove godine Horvat je, podsjećamo, postao prvi ministar koji je uhićen praktički na radnom mjestu. Iz fotelje je završio u Remetincu.

Sva petorica došla na sud: Ne smatraju se krivima

Sva petorica optuženih došla su na sud. Tolušić je dostavio sudu medicinsku dokumentaciju, a medicinski vještak uvidom je utvrdio da je opravdano izostao s prošlog ročišta.

USKOK je sudu 17. rujna dostavio izmjenu optužnice u kojoj su ispušteni drugi okrivljenici koji su se nagodili i koja se danas čita u sudnici. Prije toga okrivljenici su iznijeli osobne podatke, kazali što imaju od imovine, gdje su zaposleni i koja su im primanja.

Horvat tako ima obiteljsku kuću koju je naslijedio od pokojnog oca površine 150 kvadrata i stan od 84 kvadrata. On ima Mercedes C klase iz 2016., a supruga Peugeot 308 iz 2017. godine.

Tolušić je otkrio da je rastavljen i da uzdržava troje maloljetne djece. Ima OPG Terra Slavonia i primanja oko 1000 eura mjesečno. Vlasnik je obiteljske kuće u Virovitici od oko 200 kvadrata, vikendice u Virovitici koju je naslijedio, vinarije od 500 kvadrata i vinograda od 85.000 kvadrata. Automobili glase na trgovačko društvo čiji je isto vlasnik te se protiv njega vodi još jedan postupak.

Milošević kao predsjednik Srpskog narodnog vijeća ima plaću oko 2500 eura, suvlasnik je stana od 70 kvadrata, kupljenog na kredit, a supruga ima i dva automobila, Renault Megane iz 2010. i Citroen C5 iz 2023. godine.

Aladrović ima stan od 94m2 u Zg i 44m2 u Zg te 10 hektara i apartman od 58m2 na šibenskoj Jadriji stečen iz nasljedstva.

Juzbašić, gradonačelnik Županje, ima 274m2 kuće s poslovnim prostorom i ima primanja 4100 eura kao gradonačelnik te obrt za poljoprivrednu proizvodnju.

Sva petorica su rekla da se ne smatraju krivima.

Podsjetimo, bivšim ministrima sudit će se zbog optužbi za malverzacije s dodjelom 353.000 eura novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, dok će se Aladroviću suditi zbog dva slučaja namještanja zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) kojemu je u inkriminirano vrijeme, dakle prije nego je postao ministar rada i mirovinskog sustava, bio na čelu. Jedno od tih zapošljavanja preko veze tražio je Juzbašić.

'Po babi i stričevima'

Uskok ih tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem te pomaganja u trgovanju utjecajem. Ta afera je dobila naziv 'Po babi i stričevima'.

Uz četvoricu bivših ministara i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića optužnicom su bili obuhvaćeni Horvatova pomoćnica Ana Mandac, bivši državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja Velimir Žunac, ravnateljica uprave za potpomognuta područja Katica Mišković.

Još 2022. godine su Mandac, Žunac i Mišković priznali su da su sudjelovali u namještanju dodjela državnih potpora teških oko 2,6 milijuna kuna. S USKOK-om su se nagodili na blage kazne: Mandac je dobila 11 mjeseci rada za opće dobro, Žunac 10 mjeseci zatvora, uvjetno tri godine te Katica Mišković devet mjeseci zatvora, uvjetno dvije godine.

A čime se bave bivši ministri danas? Horvat se zaposlio u Končaru, Aladrović i Tolušić otišli su u privatne vode, Milošević je jedno vrijeme bio saborski zastupnik, sad je predsjednik Srpskog narodnog vijeća.