Obavijesti

News

Komentari 1
TERETE IH ZA IZVLAČENJE MILIJUNA

KONAČNO Sud nakon pet godina potvrdio optužnicu protiv stečajnog upravitelja i sutkinje!

Piše Helena Tkalčević, Laura Šiprak
Čitanje članka: 2 min
Foto: Žarko Basic/PIXSELL

Prema optužnici šestorka je kaznena djela činila od kolovoza 2008. do studenog 2017., a samo su sutkinja Vesna Malenica i stečajni upravitelj Pero Hrkać zaradili više od 13 milijuna kuna

Osam godina nakon uhićenja i pet godina nakon podizanja optužnice za višemilijunsku prevaru protiv sutkinje Trgovačkog suda Vesne Malenice, stečajnog upravitelja Pere Hrkaća, Hrkaćeve suradnice Tatjane Kušec te poduzetnika Miroslava Mitaka, Milana Lučića i Josipa Debića napokon je potvrđena.

Odlučilo je to optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu nakon što je odbijen posljednji prijedlog obrana da se slučaj, na kojemu se u Zagrebu izmijenilo više sudaca, delegira na drugi, manje opterećeni sud te su predložili da to bude Županijski sud u Splitu.

Prije toga su tražili izdvajanje nezakonitih dokaza što je sud odbio, a Visoki kazneni sud potvrdio rješenje, no odluka je ukinuta pa su o tome odlučivali ponovno... Sve to vrijeme, pisao je Večernji list, sutkinja je pod suspenzijom i prima plaću.

Uskokova optužnica tereti ih da su u sklopu zločinačkog udruženja od kolovoza 2008. do studenog 2017., zaradili preko 13 milijuna kuna na uštrb tvrtki u stečaju. Te tvrtke su oštetili za više od 45 milijuna kuna. 

Sutkinja Malenica je Peru Hrkaća, prema optužnici, postavila za stečajnog upravitelja u više slučajeva, a onda je on sa suradnicima i poduzetnicima novac s računa stečajnih dužnika prebacivao na druge račune, davao pozajmice, kredite, preprodavao poslove i kampove na obali, a sve kako bi pogodovao sebi ili svojim suradnicima. Sutkinju se tereti da je zagovarala Hrkaćeve odluke i tako sprječavala vjerovnike da ga preispituju. 

Po Uskokovim sumnjama Hrkač je izvukao 12 milijuna kuna iz Glumina banke preko ugovora o pozajmicama koje je potpisivao sa samim sobom - ispred Glumina banke i neke od niza drugih tvrtki u kojima je vodio stečajeve.  Prema optužnici, Malenica i Hrkać su oštetili Glumina banku za više od 20 milijuna kuna, Glumina gradnju za tri milijuna kuna, Amforu Maris za 15.5 milijuna kuna, TŽV Gredelj za 1.6 milijuna kuna te da su u još 11 stečajnih postupaka te tvrtke oštetili za još 11 milijuna kuna.

Tatjana Kušec je pritom pripremala dokumentaciju, operativno provodila plaćanja i vodila evidenciju zajmova, dok je Malenica te transakcije nadzirala i odobravala ih kao sutkinja. Uz to, tereti ju se da je jamčila za Lučićeve tvrtke prilikom dogovorene kupoprodaje zemljišta. Kad se netko od drugih stečajnih upravitelja nije slagao s nezakonitim radom sutkinje i ekipe, Malenica bi ga smijenila i postavila novog. Tako je došlo do toga da je jednom imenovala i prikrivenu Uskokovu tužiteljicu koja je sve snimila. Nakon toga su i uhićeni. 

Hrkać je optužen da je i radnike Gredelja tražio da njoj i njemu obavljaju i građevinske radove besplatno, te da je uhljebljivao članove obitelji, prijatelje i poznanike.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026