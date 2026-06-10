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'ČEK BEZ REFORMI'

Kongres Trumpu odobrio 70 milijardi dolara za deportacije

Piše HINA,
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Kongres Trumpu odobrio 70 milijardi dolara za deportacije
Foto: Caitlin Ochs

Zastupnički dom američkog Kongresa s 214 glasova za i 212 protiv usvojio je paket za financiranje ICE-a i granične službe. Demokrati upozoravaju da se agencijama daje 'bjanko ček' bez reformi.

Zastupnički dom američkog Kongresa u utorak je tijesnom većinom s 214 glasova za i 212 protiv odobrio proračun od gotovo 70 milijardi dolara za borbu protiv imigracije, jedan od prioriteta predsjednika Donalda Trumpa. Senat je proračun odobrio prošlog tjedna. U iduće tri godine predviđeno je oko 38 milijardi dolara za Imigracijsku i carinsku službu (ICE), oko 26 milijardi dolara za Carinsku i graničnu zaštitu (CBP) i još oko pet milijardi dolara za nepredviđene troškove. To će omogućiti financiranje masovnog programa deportacije aktualne američke administracije. Kongres pod kontrolom republikanaca već je prošle godine odobrio 140 milijardi dolara za borbu protiv imigracije.

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Trumpova administracija suočava se s pritiskom tvrdokornih protivnika imigracije koji žale što vlasti nisu uspjele ispuniti cilj od milijun deportacija godišnje. 

Tom Homan, jedan od arhitekata programa deportacije, obećao je u utorak ubrzati operacije i to posebno u New Yorku, demokratskom uporištu.

Predsjednik Zastupničkog doma, republikanac Mike Johnson, oglasio se priopćenjem nakon glasanja u kojemu je pozdravio činjenicu da "demokrati neće moći blokirati financiranje" ICE-a i CBP-a idućih nekoliko godina.

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Demokrati pozivaju na velike reforme tih agencija od smrti Renee Good i Alexa Prettija u Minneapolisu u siječnju. Savezni agenti ubili su to dvoje Amerikanaca tijekom prosvjeda protiv operacija ICE-a.

"Vjerujemo da bi se novac poreznih obveznika trebao iskoristiti na način da se život Amerikanaca učini pristupačnijim, a ne kako bi se ICE-u dao još jedan bjanko ček od 70 milijardi dolara", rekao je u ponedjeljak vođa manjine u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries.

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