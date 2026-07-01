Konjske kočije u Rimu odlaze u povijest, zamijenit će ih taksiji

Gradske vlasti Rima uklonit će posljednje preostale konjske zaprege u povijesnom centru i zamijeniti ih taksijima, prema lokalnim medijima. Od nekad brojnih "botticelle", kako se kočije zovu na talijanskom, ostalo ih je samo 16, a oni su do sada odbijali pretvaranje svojih licenci u dozvole za taksi, izvijestile su u utorak novine Corriere della Sera.

Rim sada traži kombinaciju poticaja i pritiska kako bi se progurao prijelaz. Grad trenutno ispituje bi li se sponzorska sredstva mogla koristiti za pomoć u kupnji automobila koje bi vozači kočija koristili kao zamjenu, navodi se u izvješću.

Cilj je učiniti prijelaz atraktivnijim, a istovremeno postupno ukinuti tradicionalnu vožnju kočijama. Navodno su organizacije za dobrobit životinja već signalizirale svoju spremnost pomoći u nabavi vozila.

Korištenje kočija već je strogo ograničeno, posebno tijekom ljetnih mjeseci. Zabrana njihovog rada općenito se primjenjuje kada temperature premaše 30 stupnjeva Celzija, a vožnje su dopuštene samo u ranim jutarnjim i večernjim satima.

Skupine za dobrobit životinja godinama kritiziraju tu praksu kao zastarjelu, ukazujući na opterećenje za konje u gradskom prometu i vrućini. Ako preostali vozači kočija i dalje odbiju prijeći na taksi prijevoz unatoč ponuđenoj financijskoj potpori, grad namjerava povećati pritisak strožim kontrolama.

„Postavit ćemo patrolu iza svake kočije kako bismo provjerili ima li prekršaja“, rekla je za Corriere della Sera Patrizia Prestipino, rimska povjerenica za dobrobit životinja.