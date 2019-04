'Konkurenti pričaju kao da su pali s Marsa, HDZ će pobijediti'

Ja sam od samog početka bio uključen u proces pristupanja Hrvatske u Europsku uniju i znam svaku fusnotu, a naši kao politički konkurenti kojih tada nije bilo, koji nisu imali stranke i tom procesu nisu pridonijeli ni milimetra, pričaju u saboru kao da su pali s Marsa, rekao je premijer Andrej Plenković i pozvao sve da pokažu razliku između ozbiljnih i neozbiljnih i onih koji znaju i koji ne znaju.

Izjava premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića nakon predstavljanja kandidata za europske izbore Reporter: Snježana Krnetić Objavljuje 24sata Politiko u Subota, 13. travnja 2019.

- Ako želite izolacionizam, destabilizaciju gospodarstva i one koji će ići u emisije i pričati gluposti, birajte takve, ali to neće donijeti dobro, narod je mudar i ima filtere i poslat će u Europski parlament samo one koji to zaslužuju - naglasio je i dodao da su izbori za Europski parlament izbori o budućnosti naše zemlje.

Uz bistu dr. Franje Tuđmana obećao je da će obići sve županije i ponovio da su jednoglasno podržali kandidate koji su došli iz županijskih organizacija.

- Ovo je utakmica HDZ-a koju ćemo pobijediti jer imamo najbolji program i kandidate - rekao je i poručio da će zahvaljujući HDZ-ovoj listi Hrvati u BiH imati svoj glas zahvaljujući Željani Zovko, jedinoj kandidatkinji na listi koja je iz HDZ-a BiH.

Istaknuo je i da su tri ključna elementa kojima se HDZ razlikuje od ostalih - vrijednosti, znanje i vjera.