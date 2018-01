Konobar skočio u hladno more i iz auta izvukao utopljenika...

Tin je konobario u kafiću Šumpreš na biogradskoj rivi. Dva dana nakon velikih poplava koje su se sručile na Zadar i okolicu, u Biogradu je i dalje padala kiša, a Tin je u Šumprešu radio popodnevnu smjenu.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1198360 / tin brolich]

- Posluživao sam kave i pića i u pauzama stajao naslonjen na šank i, kao što to konobari inače rade, promatrao terasu.

Za to vrijeme, oko 16 sati i 45 minuta, muškarac (83) vozio je tamnoplavi Passat po rivi.

- Dok sam se s narudžbe vraćao na šank, u desnom kutu vidnog polja vidio sam da jedan automobil nije nastavio putanju kojom je trebao ići. Okrenuo sam se naglo i vidio da je u moru. Bacio sam tacnu, otvorio vrata i počeo trčati prema automobilu. Skinuo sam majicu, hlače i tenisice i skočio u more. Ništa posebno nisam pomislio. Jednostavno nagonski, ljudski, došlo mi je, i ja sam skočio. Kad sam skočio, prva mi je misao bila kako ga izvući iz automobila. Automobil je zaronio prednjim krajem, tako da vozačeva vrata nisam mogao otvoriti, a kako je automobil sve više tonuo, nisam mogao dohvatiti ni vrata gepeka - nastavlja Tin objašnjavajući kako je uspio otvoriti stražnja vrata i ući u auto.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Čovjeka je pokušao povući prema sebi, no nije uspio. Tad je uočio otvoren prozor suvozača pa ga je počeo gurati prema prozoru.

- Čovjek je provukao najprije ruke i glavu, a onda ga je netko povukao prema van. Kasnije sam vidio da je to bio jedan naš gost iz kafića, inače turist iz Slovenije, koji je malo prije toga došao k nama popiti kavu. On je u more skočio u odjeći i pomogao čovjeku da dođe do obale, gdje su ga drugi pomagači izvukli na suho - priča Tin.

Dok su mještani i turisti izvlačili muškarca iz mora, Tin je još jednanput uronio u automobil i izvukao čovjekove papire i dokumente koji su se tamo nalazili. Dok je sve to učinio i otplivao u kraj kako bi izašao iz mora, čovjeka je netko već prevezao do obližnjeg doma zdravlja.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Tinu se čovjek kojeg je spasio nikad nije javio.

- Ni danas ne znam tko je taj čovjek. Rekli su mi u Biogradu kako se zove, ali ja ga ne poznajem. Volio bih ga upoznati. Da znam kojem sam čovjeku, eto, život spasio - kaže Tin.

Nakon spašavanja vratio se na posao i odradio smjenu do kraja. Mnogi su ga nakon gledanja snimke na kojoj u boksericama i čarapama čovjeka izvlači iz automobila proglasili herojem.

- Ma kakav heroj, dajte... Učinio sam ono što bi svatko normalan učinio kad nekome treba pomoći - zaključio je skromni mladić i otkrio kako će uskoro posao tražiti u Njemačkoj.

Uvjeren je da bi svi učinili isto

Upitali smo ga kako je reagirala okolina - obitelj, prijatelji, supruga...

- To mi je bilo lijepo, kad sam čuo pohvale, ali i dalje ne mislim da je to bilo nešto izvanredno ili spektakularno. Čovjeku je trebala pomoć, ja sam se tu našao i to je to - nasmijao se Tin.

Reportažu o hrabrom Tinu Brolichu pogledajte danas u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” na HTV 1 i na www.ponoshrvatske.hr.