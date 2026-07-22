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ZADARSKI RONILAC ZA 24SATA PLUS+

'Kontakt s dupinom Oliverom se ne može izbjeći. Nije agresivan, ali ljudi moraju paziti na ovo...'

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 4 min
'Kontakt s dupinom Oliverom se ne može izbjeći. Nije agresivan, ali ljudi moraju paziti na ovo...'
Foto: Igor Goić
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Zadarski ronilac i snimatelj Igor Gojić izbliza je snimio dupina oko kojeg se vodi oštra polemika. Ističe kako je dupin u dobrom stanju, no ulazi u godine seksualne aktivnosti pa se ne može reći kako će reagirati

Treba li roniti s Oliverom ili izaći iz mora? Je li dupin koji prilazi ljudima u Novigradskom i Karinskome moru opasan, bolestan? Je li ovo ponašanje čudno? Otkad su s plaža u zadarskom akvatoriju počele stizati fotografije i videosnimke divljeg dupina koji dolazi do plićaka i sam traži igru s kupačima, zahuktala se i rasprava o tome.

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Komentari 9
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