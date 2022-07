Kontrolori leta idu u štrajk, nema preleta nad Hrvatskom: 'Previše nam je naporno'

Kontrolori leta u četvrtak idu u štrajk. Za 24sata je to potvrdio Krešimir Rakoci, predsjednik Hrvatskog strukovnog sindikata kontrolora letenja koji okuplja 365 članova zbog kako kaže činjenice da već 20-ak godina rade prekovremene.

- Jako nam je naporno i previše smo izloženi stresu za toliki posao kojeg obavljamo, tražili smo usklađivanje koeficijenata vezano uz inflaciju, a priče da tražimo 16.000 kuna veću plaću ne želim uopće ni komentirati. Od četvrtka se smanjuje kapacitet broja preleta aviona za 60 posto. To je za prelete koji ne slijeću u Hrvatsku. Polijetanje i slijetanje aviona u Hrvatsku su 21. i 22.7. izuzeti iz operacije te taj promet teče normalno, a dalje ćemo vidjeti u razgovorima s upravom i vrhom sindikata. Moguće su daljnje restrikcije i činjenica da štrajk zahvati i hrvatske destinacije - rekao je Rakoci za 24sata.

Od prvog dana štrajka kapacitet, odnosno broj zrakoplova koji prelijeću Hrvatsku, bit će dakle smanjen na 40 posto ukupnog propisanog kapaciteta. Što se tiče prometa na zračnim lukama, on će ostati nepromijenjen do subote, 23. srpnja. Štrajk počinje u 7 sati ujutro, a Rakoci kaže kako je to rezultat višemjesečnih pregovora koji su započeli još 24. ožujka 2022. godine i niza neuspješnih pokušaja postizanja dogovora s Upravom Hrvatske kontrole zračne plovidbe, koja u konačnici nije pokazala razumijevanje za zahtjeve kontrolora letenja u čijim smjenama se već sada bilježe rekordne brojke praćenja zrakoplovnih operacija na našem nebu, čak i u odnosu na pretpandemijske godine.

Članovi Sindikata predlažu korigiranje općeg dijela kolektivnog ugovora, što podrazumijeva optimalnu raspodjelu dnevnog i tjednog odmora. To bi bilo omogućeno uz ukidanje prekovremenih smjena te ukidanje pripravnosti na poziv, a sve u svrhu smanjenja rizika od povećanog stresa (tzv. Burn out). Rakoci napominje da nakon noćne smjene kontrolorima mora biti omogućen odmor od minimalno 48 sati, te da za kraći odmor od 48 sati poslodavac mora dobiti pisani pristanak radnika, u što bi trebali biti uključeni svi zaposlenici koji rade operativno i u smjenama, a ne samo kontrolori.

Apel Hrvatskog strukovnog sindikata kontrolora letenja je usmjeren i na usklađivanje koeficijenata s razinom inflacije, s obzirom na negativne gospodarske trendove uzrokovane pandemijom i nestabilnom situacijom na istoku Europe, a što je omogućeno i regulativom EU koju već provodi većina zemalja Funkcionalnog bloka zračnog prostora Središnje Europe (FAB CE) u okruženju, poput Austrije, Mađarske, Slovenije i Češke. Iz Croatia Airlinesa za 24sata su rekli da zasad svi letovi koji završavaju u Hrvatskoj ili letovi koji počinju s hrvatskim aerodroma nisu obuhvaćeni štrajkom. Dalje ne znaju što će biti.

