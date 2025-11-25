Kontroverzna Humanitarna zaklada za Gazu obustavlja operacije i prestaje djelovati

Kontroverzna Humanitarna zaklada za Gazu (GHF), koja je imala potporu SAD-a i Izraela, objavila je da nakon gotovo šest mjeseci obustavlja svoje operacije pomoći na palestinskom teritoriju, javio je BBC. Organizacija je već zatvorila svoja tri mjesta za distribuciju hrane u Gazi nakon što je prije šest tjedana stupilo na snagu primirje između Hamasa i Izraela.

GHF je imao za cilj zaobići UN kao glavnog dobavljača pomoći stanovništvu Gaze.

UN i druge humanitarne agencije odbile su surađivati ​​s njihovim sustavom, rekavši da je neetičan i nesiguran.

Stotine Palestinaca ubijene su dok su tražili hranu, u kaotičnim scenama u blizini lokacija GHF-a, uglavnom izraelskom vatrom, prema UN-u.

Izrael je rekao da su njegove trupe ispalile hice upozorenja.

GHF je u ponedjeljak izjavio da sada obustavlja svoje operacije zbog "uspješnog završetka svoje hitne misije", s ukupno tri milijuna paketa koji sadrže ekvivalent više od 187 milijuna obroka isporučenih Palestincima.