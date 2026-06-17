Kontroverzni Krajač nakon upita 24sata smijenio šefa financija Olimpijskog odbora: 'Bizarno...'

Nakon ostavke Zlatka Mateše, u Hrvatskom olimpijskom odboru nova kadrovska drama. Kako doznaju 24sata, glavni tajnik Siniša Krajač je jučer uručio izvanredni otkaz direktoru financija, računovodstva i nabave Zlatku Mežnariću. Ova iznenadna smjena je uslijedila nakon što su 24sata u ponedjeljak poslala upit HOO-u o izdašnim ugovorima s jednom tvrtkom koji uopće nisu zavedeni u registru javne nabave, što je kršenje zakona o javnoj nabavi i pratećih propisa.

Ali kako doznajemo, Krajač je Mežnariću dao izvanredni otkaz pod optužbom da je on omogućio da podaci o ugovorima i plaćanjima dobavljačima dođu u javnost. Inače, financijska izvješća i svi ugovori koji su sklopljeni trebaju biti javno dostupni. Krajač je, prema našim izvorima, optužio direktora financija da tajno surađuje s ovdje potpisanim novinarom.

- Bila je to bizarna i neugodna situacija. Direktor je dobio otkaz pod lažnom optužbom da surađuje s vama i da su zbog njega u medije iscurili podaci o poslovanju Olimpijskog odbora koji su naštetili ugledu institucije. Mežnarić je doslovno istjeran s radnog mjesta, oduzete su mu sve kartice, blokiran pristup službenom broju mobitela, čak mu je Krajač provjeravao torbu da nije ponio neke dokumente. Svi su ostali šokirani – kaže nam sugovornik upoznat s detaljima drame.

Mežnarić je u HOO došao prije pet godina iz Porezne uprave gdje je bio dugogodišnji voditelj raznih zagrebačkih ispostava. Imenovan je upravo nakon što je Krajač postao glavni tajnik. Kao i ostali direktori, nakon što mu je lani istekao mandat, do jučer je bio vršitelj dužnosti.

Siniša Krajač je pod povećalom Uskoka radi nekoliko stvari. Prošli tjedan smo objavili da su istražitelji analizom dokumenata iz laptopa Vedrana Pavleka koji je osumnjičen za izvlačenje 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, došli do dokaza da je Krajač primio barem 60.000 eura u gotovini, a direktor olimpijskog programa Damir Šegota da je primio barem 30.000 eura. Pavlek je inače slao dio gotovine u Hrvatsku redovno i u turama, a jednu takvu pošiljku sa 116.000 eura su istražitelji ciljano presreli u siječnju. Otkrili smo i da je Krajačev sin ljetovao na račun Judo saveza koji nije platio samo njegov sedmodnevni boravak, nego i 40-ak računa za piće.

Analizirali smo i nabavu HOO-a i otkrili da je od 519 ugovora samo njih dva sklopljeno u otvorenom postupku, a čak 4,78 milijuna eura je dodijeljeno raznim tvrtkama jednostavnom nabavom i narudžbenicama. Izuzetno često je bilo i protuzakonito cjepkanje javne nabave kako bi se izbjegao javni natječaj.

Krajač je navodno Mežnariću zamjerio i pokušaj plaćanja jednog bezrazložno uvećanog računa za manje od 10.000 eura prilikom dočeka sportaša nakon povratka s Olimpijade u Parizu prije dvije godine. Ali tad Mežnarić nije dobio opomenu, pa je čudno da se i to dvije godine kasnije navodi kao dio razloga. Neslužbeno nam oni bliže Krajaču tvrde da ima i drugih razloga iza otkaza iz svakodnevnog poslovanja koji nisu "pohvalni" za Mežnarića.

U HOO traje proces za izbor novog predsjednika koji bi se trebali održati u krajem srpnja. Novi predsjednik može izabrati novog glavnog tajnika, a glavni tajnik onda imenuje direktore. Kandidati za nasljednika Mateše su zasad Dragan Primorac i Josip Varvodić.

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