Kontroverzni poduzetnik i desna ruka Jankovića u bijegu, Sušanj iz Hrvatskih šuma na slobodi

U 'najtežem' kraku istrage oko korupcije u Hrvatskim šumama, onom koji se bavi utajom 800 tisuća eura poreza i pranjem novca, petorica poduzetnika na čelu s Mariom Jankovićem su dobila istražni zatvor na 30 dana. No dvojica su nedostupna hrvatskim vlastima. Riječ je o 32 - godišnjem Marku Deliću i 52 - godišnjem Tihomiru Megrleu iz Bjelovara.

Delić, jedan od najmlađih osumnjičenih, bio je Jankoviću desna ruka. U svom 'portfelju' ima jednu zatvorenu tvrtku, Karneol d.o.o iz Varaždina, no Uskok navodi da je bio stvarni voditelj poslovanja nekoliko tvrtki, koje su uz Jankovićevu, bile ključne u shemi kružne porezne prevare uz pomoć koje su utajili PDV, u prikrivanju da je Janković kupovao dio drvne građe na crno ali i u pranju novca. EPPO pak tvrtku Karneol navodi kao tvrtku preko koje su kupljeni rabljeni stojevi za brikete u Srbiji, prodani Jankovićevom Atlas MR-u, pa potom nekadašnjoj tvrtki Mozaik, čiji su vlasnici Ivan i Ružica Sabljo sve priznali istražiteljima.

Tihomir Megrle je osebujna ličnost, barem tako kažu njegovi sugrađani iz Bjelovara. Bio je ugostitelj kroz ugašenu tvrtku HIGH FIVE d.o.o., bavio se drvetom kroz ugašene tvrtke Kora drvo d.o.o., Zelina drvo d.o.o, Bio - elita d.o.o. i HARD. I SOFTWARE ORGANIZACIJA I DRVO 2000. Već je ranije osuđen, za prevaru, a neko vrijeme je živio i u Njemačkoj. O tome svjedoči prijavljeno prebivalište u jednom njemačkom gradu koje je navedeno na popisu poreznih dužnika iz 2024. godine kad je dugovao državi oko pet tisuća eura. Megrle je osumnjičen da je po nalogu Jankovića i Delića izdavao lažne fakture Jankovićevoj tvrtki kao da je dobavljač, ali i da je izvučeni novac dizao s bankomata. Novac koji nije bio 'legalan' je također prebacivao na račune na Sejšelima, Indiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Crnoj Gori, Poljskoj, Italiji, Češkoj i Njemačkoj, radi daljnjeg ulaganja u platformu za trgovanje virtualnim valutama, Fero legure, elektronsku opremu, satove, zlatni nakit te pozajmice privatnim osobama.

Šef iz Direkcije ne smije raditi

Jankovićevoj tvrtki Atlas MR su zamrznuli imovinu do kraja postupka, a pitanje je koliko dugo će to trajati jer je on osumnjičenik u čak tri postupka. Uz utaju poreza gdje ga smatraju šefom zločinačke organizacije i subvencijsku prevaru, tu je i istraga o korupciji u Hrvatskim šumama. I tu je prvookrivljeni, a kako smo već pisali, podmićivao je djelatnike Hrvatskih šuma kako bi njegovim tvrtkama i tvrtkama za koje je zainteresiran preko reda prodavali kvalitetnije trupce po cijeni škarta. Drugooptuženi, šef komercijale u Direkciji Hrvatskih šuma Darko Sušanj je priznao da je od Jankovića uzeo u četiri navrata ukupno 15 tisuća eura mita, i to za pomoć tvrtki Slavonija DI da dobiju kvalitetan hrast iz Šumarije Bjelovar. Za njega Uskok nije tražio istražni zatvor ali je dobio zabranu obavljanja poslovne djelatnosti.

Tko je dobio koliko mita?

Ivan Cug, šef Šumarije Bjelovar je okrivljen da je od Jankovića primio 10 tisuća eura mita da prenese isporuku drvnih trupaca s jedne šumarije na drugu. Tako su tvrtke poput Slavonije DI, Stolarije Vever, Interijera Sabljo, Herc tradea, Atlas MR, Jasen d.o.o i Drvne industrije Zelina dobile trupce čak i ako u tom trenu nije bilo traženog drveta u šumariji s kojom su imali ugovor, ili nisu bili na redu za isporuku.

Šef komercijale Šumarije Bjelovar, Dalibor Bakran, okrivljen je da je primio najmanje 50 tisuća eura mita od Jankovića za pomaganje Cugu i za otvaranje naloga za isporuku drveta preko reda tvrtkama za koje je Janković to tražio.

Slaven Šarić, upravitelj Šumarije Vrbovec, je za mito od 500 eura i građevinske radove procijenjene na 5 tisuća eura, za Jankovića izdvajao i čuvao kvalitetnije trupce.

Igor Bedeković, revirnik Šumarije Grubišno Polje, tereti se da je za 5 tisuća eura mita osigurao isporuku drva, ali i izdvajao i čuvao kvalitetnije trupce za Jankovića i na papiru im smanjivao kvalitetu, a time i cijenu.

Mirjanu Lončarić - Bartulu, šumarsku tehničarku Šumarije Ivanska, tereti se da je primila najmanje 6.600 eura mita za odabir kvalitetnijih trupaca i prepuštanje trupaca vrijednih oko 6.300 eura, što nije zavela u evidenciju šumarije.

Alen Kovačević, revirnik Šumarije Čazma, tereti se da je za mito od 5.600 eura Jankoviću omogućio povlaštenu isporuku drva i na papiru im smanjivao kvalitetu, a time i cijenu.

Upravitelj Šumarije Garešnica Mladen Greidl, šumarski tehničari iz Garešnice Božidar Šuvak, Denis Janota, Toni Marušić i Stevo Lalić, šumarski tehničari Libor Malina i Samir Šopalović iz Daruvara, revirnik Alen Kovačević iz Čazme, šumarski tehničar Valentino Šabarić iz Suhopolja i bivši zaposlenik stručne službe Šumarije Bjelovar Dražen Volf terete se da su od Jankovića primili mito od 200 do 800 eura po glavi za usluge povlaštenih isporuka drva, odabir i čuvanje kvalitetnijih trupaca, umanjivanje kakvoće i vrijednosti drva te uvažavanje reklamacija kvalitete drva bez utvrđivanja stvarnog stanja čime su kvalitetnim trupcima navodno smanjili cijenu.

U ovoj akciji je uz Jankovića uhićeno još 16 ljudi iz Hrvatskih šuma, od kojih je Sušanj na slobodi nakon priznanja, kako doznajemo priznao je još jedan okrivljeni, a Uskok je od Županijskog suda u Zagrebu tražio istražni zatvor za ostalih 14. Još nisu objavili za koliko su oštećene Hrvatske šume.