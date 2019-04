Konzervativac: EU i Velika Britanija bit će dobri susjedi

Europska unija i Velika Britanija bit će nakon Brexita dobri susjedi, umjesto da su sustanari protiv svoje volje, ocijenio je u razgovoru za Hinu Syed Kamall, vodeći britanski konzervativac u Europskom parlamentu. No čak niti on ne može predvidjeti kada će i kako njegova zemlja izaći Unije.

Službeni London u travnju je na summitu EU-a dobio dodatnih šest i pol mjeseci da potvrdi sporazum o razdruživanju i pokuša naći konsenzus u parlamentu za uređeni Brexit.

"Bit ćemo dobri susjedi umjesto nevoljkih sustanara", rekao je Kamall, član vladajuće britanske Konzervativne stranke, iako ni sam ne zna kada će to biti.

"U britanskom parlamentu nema scenarija za Brexit koji bi mogao okupiti snažnu većinu zastupnika", rekao je.

On smatra kako bi stvar mogla spasiti opcija s postojećim sporazumom, ali pod uvjetom da EU pristane na vremensko ograničenje backstopa (zaštitnog mehanizma za izbjegavanje tvrde granice između Sjeverne Irske i Republike Irske nakon Brexita).

"To bi, mislim, dobilo većinu", tumači Kamall, ali odmah podsjeća da je "EU je jasno rekao da neće ponovno otvarati razgovore o sporazumu".

Kamall je uvjeren kako su britanske vlasti spremne za bilo koji scenarij, uključujući napuštanje EU-a bez sporazuma.

"Puno smo bolje pripremljeni nego što mediji izvještavaju. Ujedinjeno Kraljevstvo je tehnički spremno i za Brexit bez sporazuma. Moramo se pripremati za najgore, no, ako pogledate trgovinu s ostatkom svijeta, u stvari se većina stvari ne provjerava na granici. Ne provjerava se ni svaki kamion koji dolazi izvan EU-a", dodaje Kamall.

Brexit izaziva podjele

Kada su u pitanju budući odnosi EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva, Kamall kaže kako je London najskloniji dogovoru o slobodnoj trgovini.

"Voljeli bi slobodnu trgovinu, carinska unija nosi neka ograničenja jer Ujedinjeno Kraljevstvo želi potpisivati trgovinske sporazume i s ostatkom svijeta, no ne mogu predvidjeti kako će ti razgovori teći", kaže britanski zastupnik.

Kamall ne spori da su vladajući konzervativci podijeljeni kada je u pitanju Brexit, ali napominje da je podijeljena i Laburistička stranka.

"Većina konzervativaca podržava svoju vladu, ali neki ne. Imamo laburiste, liberalne demokrate, SNP i druge koji žele zaustaviti Brexit. I to je problem, imamo narušenu vezu između ljudi u Westminsteru i naroda koji je glasao za odlazak", tumači Kamall.

Priznaje da ne može predvidjeti kada će Britanija izaći iz Unije. "Doista ne znam. Vjerovao sam da ćemo otići do 29. ožujka, mislio sam da će to biti sa ili bez sporazuma. Vidjeli ste što je parlament učinio, iznenadio je mnoge kada je glasanjem premijerki poručio da produži članak 50", kaže Kamall i dodaje da to "narod nije očekivao".

Kamall napominje da nije ni siguran žele li laburisti realizirati Brexit.

"Laburistička stranka je velikim dijelom podijeljena, jedni žele izaći bez sporazuma i za to okriviti britansku vladu, a drugi žele drugi referendum. Tako da nismo sigurni što će tražiti u pregovorima s konzervativcima".

Kamall se odlučno protivi novom referendumu i kaže da bi to bio "nedemokratski čin".

London misli da je najpametniji

Ako London ne izađe iz Unije do 21. svibnja, Britanci će morati na europske izbore.

Kamall priznaje da bi to bila "vrlo čudna kampanja" koja će za njegove konzervativce biti vrlo teška.

Misli da će njome profitirati oni koji su protiv Brexita. "Oni su manjina, no izaći će na birališta i glasati, posebice u mjestima poput Londona gdje ljudi misle da su pametniji od ostatka zemlje".

"Laburistima će, pak, biti lukavo da nas prikazuju kao one koji nisu ispunili očekivano", rekao je.

Kamall ne očekuje kako bi veliki broj glasova za zagovornike ostanka išta promijenio glede Brexita.

"Mislim da neće ništa promijeniti i da je strategija laburističke stranke samo da nas uvedu u europske izbore jer će biti teški za nas, a oni žele doći na vlast. To je sve", smatra Kamall.

ECR kao Juergen Klopp

Kada London napusti EU, zastupnička grupa Europskih konzervativaca i reformista (ECR), kojoj je Kamall supredsjedatelj, ostat će bez britanskih europarlamentaraca koji su jedni od njezinih utemeljitelja.

Bez obzira na odlazak britanskih konzervativaca, Kamall je uvjeren da budućnost ECR-a nije upitna.

"Ono što volim kod ECR-a je što nas ljudi uvijek podcijene. Kada smo osnovani mislili su da ćemo propasti do Božića, a u tri godine smo postali treća najveća skupina. Nitko to nije predviđao. Ako pogledate ankete i priloge medija iz briselskog balona, svi su govorili da ćemo nestati ili da ćemo biti mnogo manji".

"Navijač sam Liverpoola, a trener Liverpoola poznat po je tome da sve poteze priprema ranije i ne čeka zadnji rok. Mi smo pomalo takvi, vodimo mnogo razgovora s novim strankama koje rastu, pojedincima i onima koji su nezadovoljni u svojim skupinama", rekao je.

"Sada imamo zastupnike iz 19 zemalja, nedavno smo primili novog talijanskog člana, a neke stranke koje se žele pridružiti mogu donijeti sedam, osam ili devet zastupnika, pa mislim da će, i kada Britanci odu, ECR biti i veći. A ako socijalisti loše prođu mogli bi biti i druga najveća grupa", optimističan je Kamall.

Pohvale Ruži Tomašić

Kamall ističe važnost rada hrvatske zastupnice Ruže Tomašić u njihovoj grupi i kaže da ih, osim njezine Hrvatske konzervativne stranke, druge hrvatske nisu kontaktirale.

"Vrlo cijenimo Ružu Tomašić, ona nam je vrlo vrijedan član", kaže Kamall.

Odradila je odličan posao glede ribarstva. Vrlo je poštovana u ovoj grupi i bori se za hrvatske interese", naglasio je.

Rasisti protiv Brexita

Kamall kaže da je pored očuvanja nacionalnog suvereniteta jedan od glavnih motiva za glasanje Britanaca za izlazak iz Europske unije bio osjećaj da je EU donio nekontroliranu imigraciju koja je negativno utjecala na britanske radnike.

"Većina ljudi s kojima sam razgovarao ima osjećaj da ne postoji nadzor useljavanja, da ljudi dolaze kako hoće, dok bi mi drugi rekli da zbog konkurencije radne snage iz EU-a nisu dobili povišicu deset godina jer im šefovi prijete da će dovesti jeftiniju radnu snagu iz Europe".

Britaniji je potreban imigracijski sustav "u kojem znate tko ulazi i izlazi, i da istovremeno rješava pitanja nedostatka radnika određenih vještina", nastavlja Kamall.

"Naravno da su nam potrebni liječnici, medicinske sestre, ljudi u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, no zašto oni moraju biti većinom bijeli Europljani?", kaže.

"Preferiramo Europljane pred ljudima izvan Europe. Ako ste Europljanin, a većina takvih su bijelci, možete doći u Britaniju. Susreo sam ljude koji su glasali za ostanak jer im se sviđao rasistički imigracijski sustav", tvrdi Kamall.

"Oni, naravno, sebe nisu smatrali rasistima nego da samo da preferiraju Europljane, no za mene je to rasistički. Rasista je bilo i na strani onih koji su za izlazak, no ti ne žele imigraciju uopće".

Stoga naglašava kako je potreban pošteni imigracijski sustav. "Želimo se prema svima izvan Britanije jednako odnositi, bilo da ste iz Hrvatske, Kanade, Indije ili Italije", kaže Kamall.

"Ako promijenite postojeći imigracijski sustav, rješavate neograničeno doseljavanje iz EU-a. Najbolji je sustav bodovanja, ako nema dovoljno ljudi u ugostiteljstvu, u zdravstvu, dovedimo te ljude. Potreban je sustav koji rješava nedostatak radnika po strukama", zaključio je Kamall u razgovoru i napomenuo da se velike kompanije zalažu za dolazak useljenika koji rade poslove za koje ima dovoljno britanskih radnika jer ih mogu plaćati manje.