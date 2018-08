Konzum raste već 6 desetljeća: 'Zajedno pišemo povijest'

S godinama su rasli, pa se danas ne nalaze samo u Ilici 22, nego imaju preko 600 trgovina diljem Hrvatske. Vjerni zaposlenici najvažnija su karika u njihovom lancu poslovanja, a ima ih više od 11.000. Svojim su kupcima uvijek pružali samo najbolje, zato se na njihovim se policama nalaze proizvodi više od 1000 domaćih dobavljača. Držali su stalno i korak sa svjetskim maloprodajnim trendovima. Uveli su K Plus robnu marku, razvili MultiPlus Card program kako bi omogućili dobitak sa svakom kupnjom, a povjerenje kupaca stjecali su najboljim omjerom cijene i kvalitete. Kako bi olakšali kupnju, 2002. uveli su tada inovativnu uslugu on line kupnje, a za bržu kupovinu u trgovinama uvedene su Express blagajne.

Nagradili najvatrenije zaposlenike

Svjetsko nogometno prvenstvo bila je prilika Konzumu za organizaciju dodatnih zabavnih i nagradnih aktivnosti za svoje zaposlenike koji su tako imali prilike pokazati svoju navijačku stranu i pritom se dobro zabaviti na radnom mjestu



Za vrijeme trajanja Svjetskog nogometnog prvenstva cijela je Hrvatska bodrila naše reprezentativce, a među najvatrenijim navijačima bili su Konzumovi zaposlenici koji su svoju strast prema nogometu imali prilike pokazati i kroz razne aktivnosti na svojim radnim mjestima. Među njima je bio natječaj za zaposlenike u prodavaonicama i skladištima među kojima se tražio najvatreniji navijački tim. Kroz odabir odjeće i navijačkih rekvizita te prigodno uređenje prodavaonica zaposlenici su iskazali kreativnost u bodrenju nogometaša, a prijavilo se čak 92 ekipe iz cijele Hrvatske pa je Konzumov stručni žiri zbog tako velikog interesa umjesto jednog tima nagradio čak tri. Zaposlenici prodavaonice maxi Konzuma na osječkom Trgu Ante Starčevića 10, Konzumove trgovine u Ulici kneza Branimira 32 u Biogradu na Moru te zagrebačke prodavaonice u Gospodskoj ulici 41 uživali su u posebno organiziranoj slavljeničkoj večeri i druženju s kolegama.

Konzumovi zaposlenici imali su priliku dvije najvažnije utakmice pogledati u društvu obitelji i prijatelja zahvaljujući skraćenom radnom vremenu, s obzirom na to da su Konzumove trgovine na dan polufinalne utakmice radile do 19:30, a na dan finala do 16 sati. Na dan ogleda s Francuzima Konzum je zaposlenike počastio i prigodnim doručkom, ukusnim kroasanima. Konzum nije zaboravio ni na svoje kupce pa je tako sve koji su došli s navijačkim obilježjima tijekom utakmice s Engleskom nagradio s 10 posto popusta na ukupan iznos kupnje, dok su u subotu uoči finalne utakmice i na dan finala ostvarivali vatrenih 11 posto popusta na ukupnu kupnju.

Osim što su naši Vatreni ostvarili povijesni rezultat koji će se dugo pamtiti, treba istaknuti i kako je Konzum za vrijeme trajanja Svjetskog nogometnog prvenstva oborio i nekoliko vlastitih rekorda u segmentu prodaje. Tako su u jednom danu prodali čak 317.000 komada piva, a za vrijeme trajanja navijačke groznice gotovo 200.000 artikala iz navijačkog asortimana unutar kojeg je najprodavanija bila zastavica za automobil s prodanih čak 12.900 komada.

Konzum u Bruxellesu proglašen Najdonatorom

Priznanje „Najdonator“ koje se dodjeljuje hrvatskim tvrtkama koje su donirale najviše hrane u prošloj godini, u kategoriji trgovaca za doniranje hrane pred istekom roka trajanja, nagrađen je Konzum.



Prema procjenama, godišnje se u Hrvatskoj baci preko 400 tisuća tona hrane. U isto vrijeme, police socijalnih dućana i skladišta humanitarnih organizacija se slabo pune, a čak 20 posto populacije je u riziku od siromaštva. Osnovna ideja „Najdonatora˝ je nagraditi tvrtke koje se ističu doniranjem hrane.

-Dok sam radila na izvještaju o smanjenju bacanja hrane za Parlament, naišla sam na niz primjera dobre prakse iz zemalja Europske Unije. Jedan od načina za povećanje doniranja je svakako podizanje marketinške privlačnosti donatora i doniranja. Zato ovim priznanjem želimo pokazati da postoje tvrtke koje su humanitarno angažirane i želimo da građani znaju koje su to tvrtke- rekla je europarlamentarka Biljana Borzan prilikom svečane dodjele priznanja u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Borzan je, uz Mrežu hrane, organizator inicijative. Prema podacima Porezne uprave ukupna nabavna vrijednost donirane hrane u Hrvatskoj bez PDV-a u 2017. godini iznosila je 10.757.848 kn. Radi se o napretku u odnosu na 2016. godinu u kojoj je nabavna vrijednost donirane hrane bila 9.244.233 kn. Priznanje „Najdonator“ je namijenjeno tvrtkama koje su se pokazale društveno odgovornima, jer doniranje hrane je upravo to - odgovornost prema najslabijima u društvu.

-Čestitamo Konzumu što su prepoznali doniranje hrane kao jednu od svojih aktivnosti. Nadamo se da će nagrada postati tradicionalna i da će već ove godine potaknuti kompetitivnost među donatorima- izjavio je koordinator Mreže hrane, doc.dr.sc. Zoran Grozdanov.

Kao nagrađena tvrtka, Konzum je na godinu dana dobio pravo korištenja titule „Najdonator“, kao i službenog logotipa.

- Velika mi je čast što smo primili ovo priznanje, doista je čast biti vodeći trgovački lanac u području doniranja hrane. Pritom moram istaknuti da rezultati koje postižemo proizlaze iz zajedničkog rada brojnih Konzumovih zaposlenika posvećenih tomu da se hrana pred istekom roka trajanja maksimalno iskoristi i usmjeri prema potrebitima. Za cjelokupan proces od ključne nam je važnosti i suradnja s udrugama na razini cijele Hrvatske, a osobito u lokalnim sredinama. Zahvalni smo im što su nas prepoznali kao pouzdanog partnera i drago nam je što naša kvalitetna suradnja doprinosi poboljšanju uvjeta života njihovih brojnih štićenika i korisnika - izjavila je Ivana Džakula, direktorica Sektora poslovne podrške u Konzumu prilikom primanja priznanja.

U Konzumu priznanje vide kao izuzetan poticaj da odu i korak dalje te okupe još više dionika kako bi dodatno ojačali svijest cjelokupne javnosti o važnosti smanjenja bacanja hrane. Konzum je već nekoliko godina vodeći trgovački lanac u području doniranja hrane, a interni procesi te unaprijed definirane i pomno razrađene procedure svakodnevno se unapređuju kako bi doniranje hrane onima kojima je potrebna bilo još brže i jednostavnije. Zajednički rad i trud zaposlenika je u 2017. godini rezultirao donacijama hrane u ukupnoj vrijednosti 3.178.000 kuna.

Kriteriji za dodjelu nagrade Najdonatoru temelje se na podacima o financijskom poslovanju poduzeća za prethodnu godinu te podacima o donacijama koje su poduzeća dužna prijavljivati prema Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane.

Organizatori inicijative Najdonator Biljana Borzan i Zoran Grozdanov ističu kako je riječ o nagrađivanju društveno odgovornih tvrtki koje se ističu doniranjem hrane, a čije akcije često prolaze nezapažene u javnosti. Uz to, želja im je inicijativom ukazati na nedostatke u sustavu doniranja hrane u Hrvatskoj, zemlji u kojoj se godišnje baci preko 400 tisuća tona hrane.

Kako je sve počelo

Prvi put Konzum - U travnju 1955. godine prvi se put u Sudskom registru spominje Konzum i to kao trgovinsko poduzeće u Zagrebu. 1956. godine otvoreno je prvo samoposluživanje u jugoistočnoj Europi, u Ivancu. Konzum je nasljednik te prodavaonice

Prva samoposluga - Prvo gradsko samoposluživanje u Jugoslaviji otvoreno u Ilici 22 u Zagrebu, 31. prosinca 1957. To je bilo ujedno i prvo Konzumovo samoposluživanje

Konzum market kartica - Po prvi put 1990. godine na tržištu je uvedena jedinstvena Konzum market kartica koja je kupcima omogućila fleksibilnost kupovanja i mogućnost odgođenog plaćanja u svim Konzumovim prodajnim mjestima

Prvi supermarket - U prosincu 1995. na više od 2.000 m2 prodajne površine otvoren je prvi pravi supermarket u Hrvatskoj, Super Konzum u Ulici grada Vukovara 275 u Zagrebu

Online kupovina - 2002. godine uveli su tada inovativnu uslugu on line kupnje te omogućili najugodniju kupnju iz udobnosti doma. Kao dio cjelokupnog napretka, 2015. godine predstavljen je Konzum klik, unaprijeđena Konzumova internet prodavonica

Najmodernija trgovina - 2015. godine otvoren je Super Konzum Radnička, jedna od 15 najboljih trgovina svijeta po preporuci IGD-a. Otvorili su i nove odjele, koji su samo tamo dostupni

Najveći donator hrane - U kategoriji trgovaca, Konzum je za 2017. godinu dobio priznanje „Najdonator“ koje se dodjeljuje hrvatskim tvrtkama koje su donirale najviše hrane. Donirali su 70 posto prijavljenih donacija hrane u vrijednosti 3.178.000 kn

Danas - Preko 600 poslovnica u više od 100 gradova i 400 općina, preko 11.000 zaposlenih i preko 1000 domaćih dobavljača, preko pola milijuna zadovoljnih kupaca svaki dan...

Tema: Promo sadržaj