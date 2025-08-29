'Tražimo da kulturni programi budu usklađeni s Deklaracijom o Domovinskom ratu!'

Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije izražava punu potporu koordinaciji braniteljskih udruga grada Šibenika i Šibensko-kninske županije u njihovom prosvjedu protiv javnog financiranja festivala Fališ.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

- Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga grada Splita i splitsko-dalmatinske županije izražava punu potporu Koordinaciji braniteljskih udruga grada Šibenika i Šibensko- kninske županije u njihovom prosvjedu protiv javnog financiranja festivala Fališ

Smatramo da događaji koji se organiziraju u našem društvu moraju poštivati vrijednosti Domovinskog rata, žrtvu hrvatskih branitelja i dostojanstvo onih koji su branili i stvarali našu domovinu,te da moraju biti u skladu s temeljnim vrijednostima na kojima počiva moderna hrvatska država. Pozivamo organizatore i nadležne institucije na dijalog i razumijevanje, kako bi se pronašao način da se kulturni i društveni događaji održavaju bez vrijeđanja osjećaja hrvatskih branitelja i njihovih obitelji.

Ujedno pozivajući se na: Deklaraciju o Domovinskom ratu (NN 76/2000), kojom je Hrvatski sabor utvrdio da je Domovinski rat bio pravedan, legitiman i obrambeni, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), koji propisuje da se sredstva dodjeljuju za programe od interesa za Republiku Hrvatsku, uz poštivanje Ustava i zakona, Ustav Republike Hrvatske, čl. 1., 3., 38. i 39., koji štite suverenitet, dostojanstvo naroda i slobodu govora, ali zabranjuju govor mržnje i poticanje na nesnošljivost, tražimo da nadležna tijela odmah prestanu financirati kulturne programe, manifestacije ili projekte koji: - vrijeđaju dostojanstvo hrvatskog naroda i Republike Hrvatske, - lažno prikazuju događaje iz Domovinskog rata, - negiraju ili iskrivljuju borbu hrvatskog naroda za samostalnost i slobodu, - djeluju suprotno Deklaraciji o Domovinskom ratu.

Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države, a javno financiranje sadržaja koji ga prikazuju na neistinit, uvredljiv ili štetan način predstavlja grubo kršenje moralnih i zakonskih obveza prema braniteljima i žrtvama. Stoga zahtijevamo: 1. Trenutnu obustavu svih oblika financijske potpore takvim događajima. 2. Provođenje nadzora nad korištenjem javnih sredstava u području kulture. 3. Usklađivanje svih kulturnih programa s Deklaracijom o Domovinskom ratu i temeljnim vrijednostima Republike Hrvatske - stoji u priopćenju kojeg za koordinaciju potpisuje Tonči Jelavić Šako.